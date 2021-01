Cierran 50 sucursales bancarias en Jalisco por alza de inseguridad

El pasado lunes el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, indicó que se presentó una reducción de un 20% en 2020 en el asalto en bancos, sin embargo los banqueros desmintieron; ese mismo año tuvieron que cerrar más de 50 sucursales bancarias.



Debido a la inseguridad que presenta el estado de Jalisco, el año pasado cerraron más de 50 sucursales bancarias principalmente de BBVA e Inbursa, ambas de Carlos Slim. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Banorte es el único que no redujo sucursales.



De manera oficial, BBVA e Inbursa dieron a conocer que el cierre de sucursales responde a los procesos de digitalización; sin embargo, diversas fuentes indicaron que el cierre es por el alza en inseguridad.



De acuerdo con los datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Jalisco es el quinto estado con mayor incidencia delictiva, hasta 2018 registró 40,543 casos por cada cien mil habitantes.



Sin embargo, el gobernador presentó cifras de reducción de delitos en casi todos los segmentos. Dijo que el delito en bancos se redujo un 20% en 2020 pero los banqueros alegan que ese dato no condice con la realidad. A las pocas horas del informe, desde otro rubro, el de transportistas, salieron a decir públicamente que Alfaro mentía y que en Jalisco no se había reducido el robo de carga.



Incluso buscó atenuar los 591 muertos encontrados en fosas clandestinas, Alfaro, justificó los hallazgos como parte de una ’estrategia de búsqueda’ de su administración.



Cabe destacar que a nivel nacional, Jalisco es el estado con mayor número de desaparecidos, el cual asciende a 11 mil 461 personas.



De acuerdo con la fiscalía, señala que durante los años 2019 y 2020, han ocurrido 29 casos de secuestro, con 40 víctimas.



Desde el año 2018 se vive una tendencia al alza en la incidencia de los secuestros en Jalisco, como puede constatarse en los siguientes datos: en el año 2017 se registraron 13 casos, en el 2018 fueron 16, en el año 2019 hubo 20, mientras que en lo que va de 2020 se contabilizan 9.



En diciembre del año pasado fue asesinado en dicha entidad el ex gobernador Aristóteles Sandoval. Con información de REVOLUCIÓN 3.0