Cierran 576 negocios en Acapulco por Covid 19: Fedecanaco

ACAPULCO, Gro., 24 de marzo de 2020.- El presidente de la Federación de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Fedecanaco), Alejandro Martínez Sidney informó que debido a la pandemia del Covid 19, en el puerto han cerrado 576 micros, pequeñas y medianas empresas, por las bajas ventas y la poca afluencia de turistas.



En conferencia de prensa en un hotel, en la zona Tradicional, dijo que por el cierre, alrededor de 98 mil trabajadores han sido enviados a sus casas hasta que pase la pandemia.



Comentó que todos los empresarios que integran la Canaco-Servytur y Fecanaco serán solidarios con las autoridades estatales y municipales, para que cuando lo indiquen cerrarán el resto de los negocios, a pesar de que la semana pasada advirtieron que no lo harían hasta que se creara un plan de contingencia fiscal y económica.



Martínez Sidney dijo que apoyarán a sus trabajadores, a pesar de que sus ventas cayeron más del 50% por ciento y llamaron a las autoridades para que los apoyen con dinero o despensas.



Por su parte, en vicepresidente de la Concanaco-Servytur, Javier Saldivar Rodríguez matizó que el cierre de negocios se debe a la falta de turismo y no como medida preventiva, porque a la autoridad es la a la única que le compete dicha indicación de cerrar negocios.



También solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que los apoyos sean buenos, para poder levantar otra vez los negocios sobre todos los pequeños y medianos.



En el caso de los vendedores ambulantes de playas que han bloqueado la avenida Costera Miguel Alemán y la carretera federal, en Pie de la Cuesta, Saldivar Rodríguez pidió a la ciudadanía que mantenga la calma, y ya no bloquear para no afectar a los acapulqueños, ni a los pocos turistas que visitan el puerto.

En la conferencia estuvo presente el presidente de la Canaco-Servytur Acapulco, Raúl Iracheta Montoya, así como el consejero de la Canaco, Orlando López.

Fuente: Quadratín