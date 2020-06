Cierran circulación en zona comercial y desinfecta espacios públicos en San Mateo Aten

El Gobierno Municipal informó que, como medida temporal para limitar la movilidad y la conglomeración de personas, la zona zapatera y comercial del municipio se mantendrá cerrada totalmente los fines de semana para el paso de vehículos.



El acceso será limitado solo para los que demuestren ser residentes de las calles consideradas para esta acción.



Aunado a ello, se realizan labores de limpieza y desinfección con agua, cloro y jabón, tanto en parques, centros de barrio, espacios comerciales y demás zonas públicas de todo el municipio; campaña a la cual se ha solicitado se sumen los pobladores, limpiando su casa o negocio al interior y al exterior.



A decir del presidente municipal, Julio César Serrano González, estas acciones son parte de la estrategia para mitigar los contagios por Covid19, que de acuerdo a la jefatura municipal de Salud Pública, contabilizan más de 30 casos activos.



’En cuanto a las defunciones, si bien el reporte de la Secretaría de Salud Federal nos habla de 9 casos, la oficina del Registro Civil reportó, tan solo la primera semana de junio 27 muertes por distintas causas, cuando en el mismo lapso del año anterior solo llevábamos cinco’, detalló.



Aunque no de todos los fallecimientos se comprueba la causa en coronavirus por falta de prueba, el incremento es notorio, añadió el edil.



Cabe mencionar que se realizan operativos las 24 horas del día para evitar la apertura clandestina de bares y negocios no esenciales, aunado a que se acordó con el comercio formal e informal no abrir plazas, locales ni instalar los tradicionales tianguis hasta nuevo aviso.