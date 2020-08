Cierran comercios y suben precios

No a la simulación en nuevo modelo

+En breve el Hospital del ISSSTE Tláhuac



CIUDAD DE MEXICO a 9 de agosto del 2020.- Los problemas que genera la pandemia de Covid-19 van en aumento, pues mientras no se activa la actividad económica, el mercado interno sigue derrumbado y el cierre de comercios en pequeño y con ello la pérdida de empleos continua y ahora peor, pues los precios de diversos artículos están aumentando.

Así por segundo mes consecutivo los precios de los alimentos continuaron al alza. La subida experimentada durante el mes de julio se produjo especialmente por los aumentos en los costos de los aceites vegetales y los productos lácteos, según indican los registros del informe de referencia la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, pero contínua en agosto.

El índice de precios de los alimentos de la FAO, encargado de monitorear los precios internacionales de los productos alimenticios más comercializados, contabilizó un promedio de 94,2 puntos durante el mes pasado, una situación que provocó un aumento del 1,2 % desde junio y cerca de un 1 % más que en julio del año pasado.

De este modo, el índice de precios de los aceites vegetales creció un 7,6% respecto a junio para alcanzar su nivel más alto durante los últimos cinco meses. El alza se debió a un aumento en las cotizaciones internacionales de los principales aceites motivados por, en el caso del aceite de palma, una probable desaceleración de la producción, reactivación de la demanda mundial de importaciones y la prolongada escasez de la mano de obra migrante.

A esta alza se le ha de sumar la del 3,5% en el índice de los productos lácteos que afectó a todo a su gama de productos como la mantequilla, el queso y la leche, incluida la comercializada en polvo.

Otro de los índices de precios afectado fue el del azúcar que subió un 1,4 % ya que las elevadas cifras de la molienda/trituración de azúcar en Brasil solo atenuaron parcialmente los efectos de la subida de los precios de la energía y las perspectivas de reducción de la producción de azúcar en Tailandia, afectada por una grave sequía.

Pese al pronunciado incremento de los precios del maíz y del sorgo, debido a las importantes compras por parte de China a los Estados Unidos de América, el índice de precios de los cereales registró poca variación desde el mes de junio. Los precios del arroz disminuyeron ante la perspectiva de una abundante cosecha durante este año y los del trigo registraron pocas variaciones debido a la limitada actividad comercial

En cambio, el índice de precios de la carne disminuyó un 1,8% durante julio. La cotización de la carne de cerdo y de bovino bajó ’debido a que el volumen de la demanda mundial de importaciones se mantuvo por debajo de las disponibilidades exportables, a pesar de las perturbaciones ocasionadas en el sector por el coronavirus en las principales regiones exportadoras’.

Sin embargo, los precios de la carne de aves de corral crecieron debido a la disminución de la producción en Brasil provocada por los altos costos de los piensos y la preocupación acerca de la futura demanda.

Para el sector de los trabajadores urge que en el IMSS y el ISSSTE se normalice el servicio, pues aparte de la falta de medicinas, hay enfermedades que siguen sin atenderse, como la diabetes, pues no hay especialistas para atender esa demanda…..

EN CONTRA DE LA SIMULACION EL CENTRO DE CONCILIACION Y REGISTRO LABORAL SERA PILAR DEL NUEVO MODELO

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) es uno de los principales pilares en la construcción del nuevo modelo laboral, al ser protector de los derechos de los trabajadores y responsable de eliminar la simulación sindical que perjudica a trabajadores y empleadores, coincidieron en señalar los asistentes a la sesión de instalación de la Junta de Gobierno del órgano de mediación.

Al presidir la sesión de la Junta de Gobierno del flamante organismo, Luisa María Alcalde Luján destacó que el Centro se encargará de proteger la posibilidad de que mujeres y hombres se puedan organizar de manera libre, algo que hace años parecía muchas veces imposible; el Centro debe construir un modelo que elimine por completo los contratos de protección, que cuando se firme un contrato colectivo se haga realmente con el respaldo de los trabajadores; debe ser garante del voto personal, libre, directo y secreto.

’Uno de los elementos más importantes que tocará al Centro es una conciliación exitosa, esto pasa por la posibilidad de que la enorme mayoría de los conflictos laborales en el ámbito federal puedan arreglarse a través del diálogo y la concertación, encontrar puntos de equilibrio en beneficio de ambas partes sin necesidad de llegar a los tribunales’, subrayó.

Cabe señalar que la Junta de Gobierno del organismo, se encuentra conformada por los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Eliminar los contratos de protección es uno de los principales objetivos del CFCRL, será la instancia que emita la constancia de representatividad sindical, que garantiza que al menos el 30% de los trabajadores avalan a una organización sindical para negociar y celebrar contratos colectivos de trabajo con el empleador.

Lo anterior, devolverá el poder a los trabajadores para que la negociación colectiva sea un procedimiento genuino y no las simulaciones en perjuicio de los trabajadores y empleadores.

Garantizará que cuando se firme un contrato colectivo, se haga con la legitimidad y el respaldo de los trabajadores. Será protector de los procesos de democracia, como la vía idónea para contar con representantes que realmente defiendan los intereses de los trabajadores y así mejorar las condiciones laborales y salariales.

Garante del voto personal, libre, directo y secreto de los procesos que le den certidumbre a los trabajadores de la posibilidad de ser votados y asociarse o no a una organización sin la necesidad de ser obligados. Va a permitir desahogar y que exista un modelo de justicia rápido, expedito e imparcial….

TRABAJO CONJUNTO DE LA SCHP Y EL ISSSTE, ACELERARÁ LA PUESTA EN MARCHA DEL HOSPITAL GENERAL ’TLÁHUAC’

Para acelerar la puesta en marcha del nuevo Hospital General ’Tláhuac’ de la Ciudad de México, el Secretario de Hacienda y Crédito Público (SCHP), Arturo Herrera Gutiérrez, y el Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez Pineda, recorrieron las instalaciones del nosocomio, el cual brindará atención de 32 especialidades y beneficiará a un millón 426 mil derechohabientes.

Acompañado de los directores Normativos de Salud, Ramiro López Elizalde, y de Supervisión y Calidad, Sergio Barragán Padilla, y el Presidente del CEN del SNTISSSTE, Luis Miguel Victoria Ranfla, el titular del ISSSTE destacó que para inaugurar el nuevo hospital es necesario garantizar el equipo, personal, infraestructura y equipamiento, por lo que el apoyo de la SHCP será fundamental para iniciar operaciones.

’Nosotros estamos apostándole a las cirugías, como una etapa inicial para probar los quirófanos, para empezar a desahogar, con personal evidentemente de los hospitales. Estamos organizándonos para aprovechar el máximo’, puntualizó.

Ramírez Pineda recordó que ya empezó una planeación con directores de hospitales regionales y generales de la CDMX y Morelos para abatir el rezago quirúrgico de la zona metropolitana, que llega a más mil 600 cirugías diferidas.

Por su parte, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, destacó que la idea de esta visita es identificar las prioridades para la próxima inauguración del Hospital General ’Tláhuac’.

El Hospital General ’Tláhuac’, construido en 2 años con un costo de 2 mil 300 millones de pesos, contará con un total de 378 camas, 250 censables y 128 no censables; 35 consultorios; ocho quirófanos, de los cuales cuatro son de cirugía general, uno de cirugía ambulatoria, uno en urgencias, uno de hemodinamia y uno de tococirugía; atenderá siete servicios auxiliares de diagnóstico y 10 de tratamiento.

Además, brindará especialidades como como angiología, cardiología, cirugía general y pediátrica, dermatología, endocrinología, gastroenterología, geriatría, gineco-obstetricia, hematología, neonatología, neurocirugía, nutriología, oncología médica y quirúrgica, proctología, psiquiatría, reumatología, urología, entre otras….

