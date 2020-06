Cierran de forma temporal a fieles y turistas la parroquia de Santa Prisca

Fotos de Trini Cordero



Taxco, 25 de junio. El gobierno federal cerró de forma temporal al culto y al turismo la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, derivado de los altos contagios de Covid-19 que se han registrado en Taxco, lo que no ha permitido a la ciudad la reapertura de las actividades graduales en la nueva normalidad, por lo que esta disposición causó sorpresa entre los pobladores al ver otra vez no poder ingresar al monumento histórico del siglo XVIII.



Tras el sismo registrado la mañana del martes en Crucecita, Oaxaca, de 7.5 grados en escala de Richter, y percibido también en Guerrero, la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián fue revisada para verificar si no hubo daños, por lo que el mismo residente del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Guerrero (INAH) en Taxco, Francisco Xavier García Santoveña, aseguró que el inmueble del siglo XVIII no había sufrido daños.



Sin embargo, este miércoles por la tarde tras estar abierto por algunas horas, el templo parroquial fue cerrado, y en el atrio se colocó una lona en la que se argumenta la suspensión del ingreso.



Todavía hoy por la mañana se ofició la misa desde el interior a puerta cerrada que se trasmitió por las redes sociales, conforme se ha venido haciendo desde que se emitió el decreto federal del cierre de los templos, capillas y parroquias de cualquier culto para evitar un mayor brote del Covid-19.



En una parte del andamio que fue utilizado para la rehabilitación de los daños que sufrió el monumento histórico en 2017, se colocó una lona en la que se menciona: ’estimado taxqueño y visitante, por indicaciones del gobierno federal, el acceso a nuestra parroquia de Santa Prisca y San Sebastián está suspendido temporalmente. Estamos preparándonos para recibirte nuevamente, cumpliendo con las medidas de salud para cuidarte’.



Con esta nueva disposición, varios de los informadores turísticas y guías quedaron sorprendidos al ya no poder ingresar más al templo al poco turismo que está arribando a la ciudad.



El vocero de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, Raxel Delgado, confirmó que esta medida fue por una orden que provino del gobierno federal de cerrar el templo de manera temporal, con el fin de ayudar a ya no seguir con el incremento de contagios en Taxco.



Además de que expresó que es parte de las acciones que tiene el gobierno estatal del reforzamiento que estará aplicando en Taxco, para disminuir los contagios y poder llegar al semáforo Covid naranja y se cumpla con la reapertura que se tiene preparada para el primero de julio.



Indicó que las misas no serán suspendidas y continuarán realizándose a puerta cerrada y trasmitidas a través de las redes sociales.



Aclaró que la lona del anuncio del cierre temporal fue colocado por personal del gobierno local y no por parte de las autoridades de la diócesis Chilpancingo-Chilapa.



Reforzarán acciones de sanitización en la ciudad platera



Ante los altos casos positivos de Covid-19 y el incremento de la movilidad de personas en Taxco dentro de la emergencia sanitaria, a partir de este jueves el gobierno estatal arrancará en la ciudad con las medidas de reforzamiento para la sanitización y la concientización durante 4 días intensos en los que se pretende disminuir la alerta sanitaria para llegar el 30 de junio al color anaranjado del semáforo Covid, y se puedan aplicar las acciones de la reapertura del sector turístico el primero de julio.



Estas acciones también se derivan porque Taxco está considerado a nivel estatal, dentro de las 16 ciudades con mayor movilidad y problemas de incremento de casos positivos y defunciones por la infección del Covid-19.



Varias de las dependencias estatales acordaron con el gobernador, Héctor Astudillo Flores aplicar el Programa de Acciones de Prevención y Contención de la Pandemia del Covid-19 en el Municipio de Taxco, el cual reforzará las medidas que comenzaron aplicarse en la localidad desde el 27 de marzo, cuando se anunció la pandemia.



En una reunión a puerta cerrada donde estuvieron presentes los representantes del gobierno estatal, municipal y de algunos sectores comerciales de Taxco así como de la Policía Estatal y de la Guardia Nacional (GN), se acordó que a partir de este jueves y durante los siguientes 3 días consecutivos, las brigadas de las dependencias estatales y municipales reforzarán las medidas sanitarias y de concientización desde los puntos de El Campamento en el crucero de las carreteras estatales Taxco-Ixcateopan y Taxco-Tetipac, en toda la Avenida de Los Plateros desde Los Arcos hasta El Gigante.



En cada una de las estrategias estará participando la GN para que sea aplicadas correctamente las medidas que no son restrictivas, como lo aclaró el titular de la Secretaría de Desarrollo y Fomento Económico de Guerrero (Sefodeco), Álvaro Burgos Barrera, quien es el enlace en la zona Norte por parte del gobierno estatal.



Por su parte, el alcalde de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, anunció que se establecerán filtros en puntos estratégicos de la ciudad, para verificar el uso obligatorio de cubrebocas en el transporte público y en su caso, sanitizar los vehículos.