Cierran en San Marcos Elektra y Banco Azteca

Ante la falta de medidas sanitarias, para evitar la propagación del virus SARS-COV2 en la tienda ELEKTRA y BANCO AZTECA el Consejo de Salud Pública Municipal de San Marcos acordó el cierre temporal de dicha empresa.



En entrevista con el Licenciado Jorge Omar Nacif Heredia, en cargado de despacho del área jurídica del gobierno municipal de San Marcos, informó que el actuar obedece a las indicaciones del Decreto Federal, donde especifica de las medidas sanitarias que deben de tener los establecimientos a los cuales se les permite seguir prestando sus servicios durante esta pandemia por COVID-19.



Agregó, que luego de las múltiples notificaciones hechas a la empresa en cuestión, para garantizar las medidas sanitarias, sin respuesta alguna, el consejo determino el cierre temporal.



’En repetidas ocasiones se dialogó con los representantes de esta empresa notificándoles que solo el servicio de banco debía de funcionar y que era obligatorio suspender la venta de muebles, línea blanca y electrónicos; situación que no fue acatada y siguió con sus actividades de manera normal. En tanto, se notificó por escrito que debido a la falta del protocolo para evitar contagios se procedía a la colocación de sellos y el cierre temporal de la tienda a partir del miércoles 13 mayo en punto de las 20: 20 horas’ Dijo Nacif Heredia.



Finalmente, señalo que al momento no han recibido ninguna notificación jurídica por parte de la empresa y solo por la mañana se reunieron con algunos representantes quienes reconocieron que no se actuó conforme al protocolo indicado y que esperaran la respuesta legal.