Cierran filas consejeros de Morena a favor de Pablo Amílcar Sandoval en Acapulco

***Se reúne con médicos a quienes reconoce su trabajo y reitera que es necesario fortalecer un sistema de salud honesto



ACAPULCO. 26 octubre, 2020.- Arropado por consejeros estatales de Morena, quienes cerraron filas en favor de Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros porque representa los verdaderos ideales de la Cuarta Transformación en Guerrero, esta tarde el diputado local con licencia visitó las colonias Cumbres de Figueroa, Avenida México y Alianza Popular en Acapulco.



En una gira de diálogo abierto con diversos sectores en el puerto a invitación de la diputada local, Mariana García Guillén, el Dr. José Inocente Ariza, los consejeros Graciela Rivera Zárate, Maricruz Valadéz, Omar Ortiz, entre otros, así como diversos líderes del puerto de Acapulco; Sandoval Ballesteros agradeció el apoyo y aseguró que todos los ciudadanos deben sumarse a la transformación que debe ser de raíz.



"No se entiende pueblo pobre junto a tantos recursos" dijo, por lo que los exhortó a ser activos ante la Nueva República que se instalará en la entidad.



Antes, por la mañana, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros acompañado de su esposa, Lucía Carrillo Ovalles, quién impulsa el proyecto Mujeres del Sur, sostuvieron una reunión con representantes del Frente Integral Contra la Violencia de Género a invitación de la Dra. Yoloxochilth Ávila, aseguró que en Morena no se solapará ni tolerará la violencia de género, que es uno de los males que más han afectado a las mujeres que pretenden participar en procesos electorales.



’Debemos dejar muy claro que necesitamos un mensaje muy contundente hacia la sociedad en general de cero tolerancia a la violencia de género, no queremos que haya ningún margen para que se tolere o se solape la violencia de género’, afirmó.



Por su parte, Martha Elena Villa, quién es maestra con 25 años frente a grupo, explicó que existe un patriarcado dentro de las instituciones públicas, una marcada falta de oportunidades hacia las mujeres y de políticas enfocadas al crecimiento de este sector social: ’Queremos que nos defienda, apoye y ayudes, nosotras creemos en usted’.



Afirmó que hoy los roles de las mujeres están sometidos a más cargas de trabajo por la pandemia del Covid-19, donde se incluye sus roles en el hogar, que muchas veces no son reconocidos.



’Quienes están más en contacto con esas problemáticas, generalmente tienen respuestas y soluciones, es por ello que nos estamos reuniendo con mucha gente en todo el Estado, escuchando, haciendo un ejercicio de intercambio, no estamos en campaña política, ni nada por el estilo, pero lo que nos planteamos es que hay un diagnóstico muy amplio que tenemos que hacer sobre la situación en la que estamos para ir formando un estado distinto, y para ir forjando también un futuro distinto,’, aseguró Amílcar Sandoval.



Posteriormente se reunió con un grupo de médicos a quienes reconoció el esfuerzo que realizan día a día en el combate contra el Covid-19.