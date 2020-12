Cierran filas más de 3 mil integrantes de la estructura de Morena a favor de Pablo Amílcar Sandoval rumbo a la gubernatura

www.guerrerohabla.com



CHILPANCINGO, Gro., 21 de diciembre de 2020.- Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, recibió el respaldo de más de 3 mil integrantes de la estructura territorial de Morena, a quienes reiteró que no habrá marcha atrás en el cambio profundo de transformación que plantea para Guerrero.



Ante cientos de ciudadanos entre diputados locales, federales, alcaldes, síndicos, regidores y líderes reunidos en Chilpancingo, quienes emocionados, vitoreaban ’gobernador, gobernador’ a la llegada y durante la estancia del favorito a dirigir los destinos de la entidad, Pablo Amílcar los llamó a no apartarse del territorio, redoblar esfuerzos, empujar nuevas tareas y trabajar a marchas forzadas, como se hizo desde la fundación del partido en 2014, en la difícil elección de 2015, en 2018 llevando a Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y en 2021, donde se ganará la gubernatura de Guerrero.



Pablo Amílcar Sandoval afirmó que los ataques que recibe del exterior e incluso del interior de Morena y donde participan medios de comunicación nacionales desde hace meses, forman parte de una guerra sucia sistemática que impulsan aquellos que están asustados y nerviosos, ’escondidos detrás de intereses y negocios gigantescos al amparo de la corrupción’ al tiempo que los asistentes gritaban ’Ganamos la encuesta y vamos por las demás’



En un evento que alentó las muestras de apoyo a su proyecto, Pablo el heredero de la lucha social de los Sandoval, mandó un mensaje a todos los rincones de la entidad, de que si es posible un gobierno honesto y cercano al pueblo, dando la bienvenida a quienes vengan a construir un mejor futuro y lanzado una consigna a los que no conocen el movimiento, los que apenas llegaron y que buscan chantajear por sus intereses personales, afirmando que no pasarán en Morena, porque se dará la batalla, ’como siempre se ha dado, desde las bases y el territorio’.



’No le tenemos miedo a las batallas, no le tenemos miedo a las mediciones y eso es lo que les hace tener a ellos muchísimo miedo y por eso reaccionan así y por eso nos descalifican y por eso nos atacan’, dijo Pablo Amílcar Sandoval.



En su participación, el presidente del Consejo Estatal de Morena, Luis Enrique Ríos Saucedo dijo que se está ante una lucha difícil, reconoció el trabajo coordinado y disciplinado de las estructuras quienes en menos de 12 horas demostraron la capacidad de organizarse y llegar a esta cita y estar dispuestos a dar la lucha de concientización de más y más guerrerense.



’Es un momento histórico de la transformación y les guste o no les guste en este momento histórico de transformación, quién está encarnando las aspiraciones de este gran movimiento que representa al pueblo de Guerrero, es nuestro compañero Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, por eso la encarnizada lucha que se da desde muchos frentes’. Ríos Saucedo llamo a redoblar esfuerzos por una verdadera transformación.



En este evento estuvieron Jesús Villanueva Vega, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder legislativo, Luis Enrique Ríos Saucedo, presidente del Consejo de Morena, los diputados, Yoloczin Domínguez Serna, Norma Otilia Hernández Martínez, Nilsan Hilario Mendoza, Blanca Celene Armenta Piza, Mariana García Guillén, Perla Xóchitl García Silva, Marco Antonio Cabada Arias, Aristóteles Tito Arroyo, Moisés Reyes Sandoval, la legisladora Federal, Araceli Ocampo Manzanares, los presidentes municipales, Zeferino Villanueva Galindo de Metlatónoc, Javier Hurtado Catalán de Atlamajalcingo del Monte, de Malinaltepec, Abel Bruno Arriaga, síndicos, regidores y representantes políticos de todo el estado.