Cierran filas Víctor Aguirre y fundadores del PRD por un Acapulco mejor

Víctor Aguirre Alcaide junto a fundadores del PRD en conferencia de prensa, cerraron filas e hicieron un llamado de unidad para construir un Acapulco justo y equitativo.



En un diálogo con medios de comunicación, Aguirre ofreció en generar los puentes necesarios de comunicación de "respeto" para los ex militantes que abandonaron el partido del Sol Azteca y

regresen a la verdadera izquierda.



"El futuro no se construye con odios y rencores, sino, con encuentros, generosidad e inclusión".



El precandidato del PRD a la alcaldía de Acapulco, informó que es necesario que el partido del Sol Azteca reabran sus puertas, para el reencuentro de las izquierdas en el puerto, con el objetivo del regreso "de una plataforma de izquierda democrático y con justicia social en el próximo gobierno porteño".



Y agregó que la nueva administración "tendrá que cumplir con las características de la verdadera izquierda, ayudando a la sociedad en su bienestar social".



Por su parte, el diputado local del PRD, Celestino Cesáreo, manifestó su respaldo a Víctor Aguirre para la alcaldía porteña, ya que, cumple y representa los principios de la verdadera izquierda.



"Basta de experimentos como lo está haciendo MORENA, es momento de ponerle seriedad a la función pública y el indicado es Víctor Aguirre", expresó.



También, el ex presidente del PRD en Acapulco, Wulfrano Salgado, aseguró que es momento que el Sol Azteca regrese a gobernar, demostrar que tiene proyecto de progreso y desarrollo social.



El precandidato estuvo acompañado del legislador local, Celestino Cesáreo, el ex regidor y diputado, Wulfrano Salgado y los fundadores del PRD, Pedro Nava, Ignacio Ramírez, Miguel Calixto y Mario Peredo.