Cierran naves del principal mercado de Chilpancingo por riesgos de contagios de coronavirus

www.guerrerohabla.com



Chilpancingo, Gro. 22 mayo 2020.-La Secretaría de Salud Municipal de Chilpancingo ordenó el cierre de las naves comerciales no esenciales del mercado central ’Baltazar R. Leyva Mancilla’, luego de que la Secretaría de Salud federal colocó al estado de Guerrero en alerta máxima con semáforo rojo, por el creciente número de contagios de coronavirus covid-19 registrado en los últimos días.



Además, con el apoyo de elementos de la Guardia Nacional y de funcionarios de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la Dirección de Gobernación del ayuntamiento de Chilpancingo cerró este jueves 60 establecimientos comerciales no esenciales, y clausuró una florería en las avenidas Vicente Guerrero y Benito Juárez, y en el andador Emiliano Zapata de esta ciudad.



El cierre de establecimientos comerciales forma parte de las medidas sanitarias que aplica el gobierno federal para que prevalezca el distanciamiento social y el confinamiento de las familias en sus casas, con el propósito de que no haya nuevos contagios de coronavirus que en un momento dado colapsen los servicios de salud el gobierno ofrece a la población contagiada con el virus.



A través de un oficio el secretario de salud Abraham Jiménez Montiel, solicitó al secretario de Desarrollo Económico de la comuna capitalina, Gilberto Bahena Díaz, que inicie los procedimientos para que las naves comerciales no esenciales del principal centro de abastos de Chilpancingo sean cerrados por un período de 12 días.



La indicación es que la misma medida se aplique en el corredor de la calle 21 de Marzo que colinda con el mercado, que es ocupado por vendedores ambulantes y comerciantes fijos. Aclaró que el cierre de esos espacios forma parte de un acuerdo avalado en mesas de trabajo ante las condiciones de riesgo de que se propague el virus covid-19.



En la notificación el secretario de Salud Municipal señala que el estado de Guerrero fue calificado por el gobierno federal con alerta máxima con semáforo en rojo. Esto obedece al acelerado número de contagios registrados en la capital del estado.



Lo que se busca es evitar que el mercado y el andador 21 de Marzo no se conviertan en un peligroso foco de contagios de coronavirus que ponga en riesgo a la población de la capital del estado.



En otro tema el operativo de verificación de negocios no esenciales inició la mañana de éste jueves en la avenida Vicente Guerrero, en donde funcionarios



municipales y de la COFEPRIS cerraron 60 establecimientos comerciales dedicados a la venta de muebles, bicicletas, ropa, refaccionarias y otros dedicados a la compra de productos para reciclar.



En el andador Emiliano Zapata la COFEPRIS colocó el sello de clausura a una florería, toda vez que sus propietarios o administradores desacataron las recomendaciones sanitarias federales de manera reiterada.



El cierre de negocios no esenciales obedece a que Chilpancingo es uno de los municipios del estado que registra un acelerado contagio de coronavirus. Las estadísticas indican que hasta este jueves se tienen confirmados 95 casos y 14 fallecimientos.



Al respecto el secretario de salud en este municipio, Abraham Jiménez Montiel, insistió en la necesidad de que la gente se mantenga en sus casas para frenar los contagios de coronavirus; que practiquen el distanciamiento social cuando por necesidad salgan de sus viviendas para comprar alimentos o realizar alguna actividad importante; usar constantemente gel antibacterial y recurrir al lavabo recurrente de manos con agua y jabón.



Para frenar la expansión del coronavirus en Chilpancingo la autoridad municipal reforzó a partir del pasado lunes el control de ingreso a las distintas naves del mercado ’Baltazar R. Leyva Mancilla’, con la recomendación a los comerciantes de que usen cubrebocas y que no vendan productos a los consumidores que no vayan protegidos.



El equipo de trabajo que realiza los operativos, mantendrá permanente la revisión de negocios para no permitir la apertura de los que no sean esenciales, haciendo llamados a la reflexión a los comerciantes porque en la medida en que disminuyan los contagios se regresará más pronto a la normalidad.