Cierran tienda de autoservicio en San Marcos por no acatar disposiciones oficiales

Por no acatar las disposiciones federales, fue cerrada la tienda con razón social, NETO en la comunidad de Las Mesas, en flagrancia fueron encontradas bebidas alcohólicas al interior del inmueble y aglomeración de personas en espera de comprar dicho producto, sin el uso de cubrebocas y sin respetar la sana distancia.

El Director de Reglamentos y Espectáculos en San Marcos; Jesús Lorenzo Cortez, declaró, que se han implementado nuevos operativos de vigilancia en los establecimientos, sobre todo en aquellos donde la misma ciudadanía los está denunciando por venta clandestina de bebidas embriagantes.



’El cierre de la tienda NETO; es claro no hizo caso a las recomendaciones, ni los avisos que se hicieron, están las pruebas a la vista y se procederá conforme a la ley. Hoy nuestra preocupación crece porque aunado a la contingencia sanitaria por COVID-19 tenemos la venta de alcohol adulterado; ante esta situación estamos redoblando esfuerzos por que las bebidas adulteradas no lleguen a nuestro municipio y puedan afectar la salud de los sanmarqueños".



El titular del área jurídica; Doctor Jorge Omar Nacif Heredia, informó que el cierre del establecimiento se da por no respetar el decreto emitido por el gobierno federal y remitido a los municipios a través del ejecutivo del estado; donde especifica que queda prohibida la venta de bebidas embriagantes. ’Esperaremos la respuesta legal de la empresa, ya todos los establecimientos se les notificó que no es posible expender alcohol, ellos no han respetado y se actuará conforme a la ley’, manifestó.



Finalmente, informaron que todos los establecimiento o personas que realicen venta clandestina de bebidas alcohólica serán sancionadas conforme a la ley, con la cancelación de la licencia de funcionamiento, en caso de que se trate de algún establecimiento formal, sanción económica o arresto.