Cierran y desinfectan iglesia tras detección de Covid 19 en monja.

Tras la detección de Covid 19 en una monja, el resto de la congregación católica de la iglesia de la Purísima Concepción , ubicada en la cabecera municipal de Cardonal, municipio indígena localizado en el Valle del Mezquital decidió resguardarse y aislarse así como ordenar la desinfección de la parroquia lo que despertado la preocupación de los vecinos quienes aseguran que hace dos semanas los religiosos, tras la entrada de Hidalgo al Semaforo Naranja, reanudaron servicios eclesiásticos presenciales en diversos poblados por lo que temen que la novicia enferma haya contagiado a feligreses.

A través de un video emitido en vivo en la página de Facebook de la parroquia de la Purísima Concepción , ubicada en la cabecera municipal de Cardonal , municipio indígena del Valle del Mezquital, el sacerdote ’Gerardo’ dio a conocer que todos los integrantes de esa congregación católica , integrada por dos sacerdotes y tres monjas había decidido ponerse en cuarentena toda vez que la ’hermana Marta’ , ha sido contagiada por Covid 19.

Aun cuando el padre Gerardo en su mensaje por Facebook live ha asegurado que salvo Martha, el resto de los miembros de la congregación se practicaron el examen del Covid 19 y resultaron negativos. ’Nosotros nos encontramos bien.Tanto el padre Adrián como un servidor, así como la hermana Socorro y Cristina nos encontramos bien; no estamos enfermos o al menos no hemos presentado, gracias a Dios, ningún síntoma de esta enfermedad’ .

Tras puntualizar que por recomendación de las autoridades de salud decidieron ponerse en cuarentena por lo que todas las actividades que tenían programadas.

Ante la estigmatización que ha surgido en comunidades indígenas en contra de las personas que han resultado infectadas , el clérigo puntualizó que ’tener esta enfermedad no es un pecado y no es un delito’.

En un video grabado en vivo por Facebook live, el 29 de junio aparece el padre Gerardo junto con otro clérigo –al parecer el padre Adrián- oficiando una misa en la que comulgaron 14 personas, vestidas de civil.

En una parte del video se ve a un pequeño niño correr por el recinto religioso.

Los vecinos creen que fue ese día en que la monja se contagio.