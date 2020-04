Cierre de carrera Lechería Texcoco por personal del IMSS

Personal del IMSS mantiene bloqueda carretera Lechería Texcoco, piden materia personal básico para continuar con sus labores.



Desde hace un par de horas ya se encontraba bloqueda las instalaciones del IMSS Texcoco exigiendo el material necesario para laborar, al no ser escuchados tomaron la decisión de cerrar carretera federal Texcoco Lechería.



Utiliza rutas alternar, el cierre está a la altura de San Cruz de abajo en ambos sentidos.

Insuficientes espacios prioritarios y material, por ello hay decayente atención médica a pacientes en el Hospital General de Zona del IMSS 197 en Texcoco, la falta de medicina lo que ha generado que derechohabientes terminan enfermándose más los crónicos, resultado de la desmantelada de la Clínica 25, ahí en la Calzada Ignacio Zaragoza. Ahora, sumándose la 2° etapa de la pandemia COVID-19, insuficiencia con los pacientes fueron destinados a ser atendidos a 28 kilómetros, o sea, aquí en el municipio texcocano; un calvario independiente que se aproxima a la Semana Santa. Al respecto, el nosocomio donde ahora opera con más graves deficiencias, por falta de insumos, medicamentos y el equipo adecuado para brindar un servicio de calidad a las y los pacientes: ’el gobierno sí presume lo que no puede cumplir’, acusan los familiares que además de la lejanía, gastan el triple y que cada vez su economía se ve más mermada.

Frente, a estos acontecimientos, los trabajadores decidieron plantarse en la carretera Los Reyes-Lechería-Texcoco, precisamente a unos pasos de donde se encuentra el Hospital General de Zona del IMSS 197. De acuerdo con los cientos de pacientes, el nosocomio texcocano, tiene equipo que no cumple con las especificaciones técnicas, la infraestructura hospitalaria para ser conectados y darles uso, es obsoleto.



Lo único, es la buena atención de doctores y enfermeras, que se esfuerzan y hacen lo mejor de su parte, pero la infraestructura no cumple, la gente es atendida hasta el las bancas, o incluso el mismo suelo.



Ejemplo de ello, es el equipo del área de radiología no se ha podido dar uso eficiente, los pacientes tienen que acudir a lugares externos para hacerse sus estudios’, precisan los familiares.