¡Cierren las puertas!, gobernadores a la greña

Alianza Federalista y Conago se atomizan

Su debilidad fortalece a la 4T y a AMLO

Sólo el gusano está libre de la preocupación de no tropezar

Og Mandino, escritor estadounidense







Los egos en la clase política son enormes. Cada uno de los gobernadores se sienten intocables e inalcanzables. Por ello, se enfrentan en acciones que lo único que generan son clanes separatistas débiles ante un gobierno federal monolítico.



Tanto la Alianza Federalista como la Conago son pisoteados por los funcionarios de la Cuarta Transformación y no les hacen caso en lo individual. Esto, provoca la ira de muchos ejecutivos estatales, fundamentalmente de la oposición, y hacen berrinches infantiles con amenazas vulgares y ridículas de separatismo.



La verdad es que los 32 gobernadores, en lo individual, no son nada ante el peso constitucional de la Federación. Pero en un sólido bloque lograrían un poder indescriptible y la 4T le tendría pánico; sería un contrapeso.



Los gobernadores de Morena, difícilmente podrían darle la espalda a Andrés Manuel López Obrador. Pero el resto es mayoría, hasta este año, podrían obligar a la Federación a brindarles concesiones que beneficiarían a sus pueblos y se fortalecerían en las elecciones del año próximo. No se dan cuenta que muchos de ellos pasarán a la historia o irían a la cárcel.



Lástima que gobernadores como Enrique Alfaro, de Jalisco, Jaime Rodríguez, de Nuevo león y otros, tengan un ego monumental que no logren convencer a sus pares.



López Obrador los echa a pelear. En su gira por Aguascalientes, les dijo a los Ejecutivos estatales: ’¡pónganse de acuerdo!’ sobre la fórmula para la distribución de los recursos a los estados y municipios. Ahí empezó el funeral de la Alianza y de la Conago. Échalos a pelear y ganarás. Y de eso, sabe mucho AMLO.



NADA NUEVO, INFORME DE AMLO: Las críticas que se vertieron al segundo mensaje con motivo de su Informe ante el Congreso de Andrés Manuel López Obrador se enfocan a la falta de autocrítica. ¡Por favor! Ayer fue el Día del Presidente. Nunca pondrá los datos negativos, ni mucho menos, se cuestionará así mismo. Así ha sido en la historia del país y, no dudo, que del mundo. Los datos negativos son muchos: en economía, una caída estruendosa que afecta a 130 millones de mexicanos; los casi 70 mil muertos oficiales por coronavirus; los problemas en abasto de medicamentos; la falta de estímulos al sector productivo; la corrupción en varias oficinas del sector público y, sobre todo, la inseguridad que llega a niveles intolerables. Lo demás, es decoración.



