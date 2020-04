Cierto, los tiempos cambian

EN ESTADOS UNIDOS Y ANTE EL NÚMERO DE MUERTOS POR EL CORONAVIRUS, COMIENZAN A LLEGAR A LAS CIUDADES LOS ’TRAILERS DE LA MUERTE’ ANTE EL COLAPSO DE LAS MORGUES QUE ESTÁN SUTURADAS.



DE QUE HAY RICACHONES PUES LOS HAY. LOS DEPÓSITOS DE MEXICANOS EN LOS ESTADOS UNIDOS ALCANZAN LOS 76 MIL MILLONES DE DÓLARES.



SIN DUDA SON TIEMPOS PARA SERENARNOS. Cuando existe miedo, odio, resentimiento no se ven con claridad las salidas ni los problemas, entran en juego las pasiones, el dogmatismo, el odio, la intolerancia, el resentimiento y los miedos matan al igual que todo lo demás. Por supuesto que en los tiempos de pandemia entran esos conflictos personales y anteriormente se canalizaban con las intolerancias religiosas que llegan al grado de quemar en grupos a los acusados, con razón o sin ella, de practicar las brujerías y chuparlas de los males para robarse los bienes, hoy se culpa de los males a los políticos por parte de los otros grupos políticos, no usan las fórmulas de la tolerancia y de la solidaridad, no, ocupan denostar o culpar a los demás y aprovechan los miedos y preocupaciones de los grupos que se sienten vulnerables ante los problemas de la pandemia y de la crisis económica, se aprovechan de sus miedos y temores y al final de cuentas de sus resentimientos sociales y de sus conflictos personales al no tener una visión clara de cómo podrían resolver sus problemas. No les dan tregua ni les permiten reflexionar usando todos los sistemas de desinformación posibles con tal de ’debilitar’ a los que se encuentran en el poder y esto es como quitar las riendas a los jinetes que están controlando a los caballos desbocados o tratar de cambiar montura a la mitad del río, y todos esos afanes de la violencia solamente nos conducen a las peores tragedias. En tiempos de crisis para salir de ellas no hay nada mejor que la solidaridad y los apoyos no la generación de violencia y de sacar odios e intolerancias ocultando los verdaderos fines de controlar el poder, un quítate tú para ponerme yo, no importando los problemas que se generen por sus ambiciones.



Un político en el poder no cederá ante esos ataques, lo deben entender, como dicen los abuelos sabios: se atraen más moscas con miel que con hiel. Simplemente pensemos que a los que se pretenden voltear en contra del poder y credibilidad que tiene AMLO es a los miembros del infeliciaje nacional y se olvidan, los ’estrategas del odio y la intolerancia’, de que los jodidos siempre han estado jodidos y que si de algo soben es el de sobrevivir, ahora lo hacen, quieran o no reconocerlo los alentadores del golpismo nacional, con apoyos sociales que jamás tuvieron y que si los prometieron o impusieron sabemos que en el inter se repartieron miles de millones de pesos entre los miembros de la alta burocracia y de la política al lado de los tradicionales lavadores de dinero y de los empresarios que se han beneficiado con ’esas políticas públicas’, hoy, no es así, por ejemplo, les diré que apenas a los 75 años me fui a registrar al apoyo de los adultos mayores y esperaba me llamaran, pero no, un buen día un funcionario y una funcionaria llegaron directamente a mi casa y me explicaron lo que era el programa y en qué forma se operaba, por supuesto, les pregunté que si era necesario pertenecer a un partido o estar votando por el mismo y ellos explicaron que era un derecho y no tenía obligación de nada ni estar afiliado a algún partido o comprometer mi voto. Apenas, este sábado 4 de abril me avisaban por teléfono que podría pasar a recoger los dos bimestres adelantados del programa y para mi sorpresa estaban trabajando el día domingo desde la diez y al llegar con cortesía y atención me dieron las instrucciones y los documentos para que pasara a cobrar a las oficinas del telégrafo, y me pedían que dijera la hora para programarme y así lo hice, y mi sorpresa fue nada menos que la puntualidad y la eficiencia. Ahí encontré a muchos miembros de mi generación y platicamos sobre el tema y todos coincidimos en que eso de la ’compra de voluntades y de votos’ solamente son las invenciones de los cobardes que solamente buscan destruir algo bueno y que funciona.



Me dirán que me encuentro eufórico por recibir los cinco mil doscientos cuarenta pesos y bueno, tienen razón, es la primera vez que recibo algo, a cambio de nada. En el IPN recibí educación desde la prevocacional y desde esos tiempos tuve beca que me apoyó a continuar con mis estudios y eso me comprometió a tener una visión de agradecimiento profundo con mi institución que me formó y me comprometió socialmente al lado de los pobres, la mayoría silenciosa que no tuvo voz y siempre ha sido engañada y explotada y hoy, recibe algo que siempre esperó, atención y buenos modos, los que siempre negaron los políticos del centro y de la derecha, incluso algunos de la llamada ’izquierda’: de la intolerante y de la sumisa, por eso ahora vivimos otros tiempos y es peligroso que los grupos de la derecha busquen la confrontación porque solamente recibirán la gran lección, ellos ya no existen como fuerza política, se redujeron a su real nivel y ya no tienen a los ’mensos y tarugos’ que siempre fueron manipulados para andar de borregos a su lado, cuando no veíamos que ellos eran los chacales, y los otros, la carne de cañón. Hoy los pequeños y los micro empresarios saben que deben definir sus filas y dejar que los grupos que anteriormente les manipulaban alegando que eran los representantes de la ’clase empresarial’ sigan gozando de los bienes y las prebendas que les daban, ellos tienen que definirse que como clase media su deber es estar al lado de los que les hacen fuerte de verdad que son los jodidos que les sirven y que les consumen sus productos y por tanto deben estar solidariamente con ellos, como el infeliciaje está solidariamente con ellos… cierto, los tiempos cambian.