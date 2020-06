Cifra de contagios y hospitalizados por Covid-19 a la baja: Sheinbaum

Aunque el día de ayer se registró un nuevo récord de casos de coronavirus en México con total de 165,455 contagios y 19,747 defunciones. Al respecto, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, aseguró que desde hace algunas semanas hay una tendencia en la cifra de enfermos y hospitalizados.



En conferencia de prensa virtual, reveló que del 1 de abril al 21 de mayo hubo incremento lineal, pero no exponencial, del número de hospitalizados, sin embargo el día de hoy se puede observar una reducción del 7% en comparación con el pico de la pandemia del 21 de mayo.



’Pueden llamarle como quieran, pero hubo una reducción en el número de contagios y de casos graves en la ciudad, y no llegamos a la saturación del sistema hospitalario. Por eso decimos que es mejor esperar una semana más y ver como se sigue comportando (al pandemia).



De acuerdo con las cifras al corte de ayer, en la CDMX se registraron 1,159 nuevos contagios, lo cual suma un acumulado de 40,021; en tanto, los fallecimientos recientes son 142, que da un total de 5,184.



En tanto, la capacidad hospitalaria general disponible se mantiene al 29.5%, mientras las camas con ventilador al 46.5%.



’Lo que hay desde hace un mes es una estabilización en el número de personas infectadas y una ligera reducción de hospitalizaciones. Estamos trabajando todo el tiempo en un balance entre el bienestar de las familias y la salud’, añadió la funcionaria.



Sheinbaum Pardo anunció que la ciudad continuará en proceso de transición a color naranja, por lo que algunas actividades que se habían previsto no abrirán, sin embargo, exhortó a la población a mantener las medidas sanitarias para que el reinicio de actividades continúe.



Reiteró la reducción de las cifras es resultado el programa de detección de cadenas de contagio de Covid-19, donde se ubican a enfermos y a las personas con quienes tuvo contagio. De igual manera agradeció las acciones de la gente para controlar la epidemia como el resguardarse en casa y seguir las indicaciones.



La titular de Ejecutivo señaló que hasta el momento, alrededor de 700,000 viviendas de la CDMX han sido visitadas por brigadas del gobierno para repartir información sobre la pandemia, además que la próxima semana se ampliará la capacidad hospitalaria en el Centro Citi Banamex.



Forbes