Cinco años después, Macromural Palmitas es un fracaso

A finales de julio pasado, un grupo de encapuchados robó 11 mil pesos de una gasolinera en Pachuca. Testigos del atraco dijeron que los sospechosos se escaparon por el mismo rumbo de donde se les vio venir: un pintoresco cerro de casas de colores, donde cinco años atrás el Gobierno federal inauguró el primer y más grande macromural de México, creado con la misión de ’construir paz contra la violencia.



Benjamín, un tatuador conocido en el Barrio de Palmitas, quien en su momento en un video de la Secretaría de Gobernación tiene una breve aparición argumentando ’El Palmitas que mi familia antes conocía, nada que ver con el Palmitas de hoy en día’, poco tiempo después de que iniciara la Segunda Parte del Macromural, fue baleado sobre la avenida principal en un aparente asalto; el sujeto iba acompañando a una clienta que esperaba el transporte. Él falleció y ella fue trasladada a un hospital por el taxista que la recogió en el lugar del crimen.



El artista visual y muralista Polo Castellanos considera que estos proyectos ’se usan para tapar el sol con un dedo’, pues, a su ver, no influyen en la reconstrucción del tejido social debido a que no están planteadas desde un punto de vista comunitario, por lo que se convierten en mera ’decoración y maquillaje para las zonas marginales’.



Y es que tampoco hay cifras que nos permitan medir el éxito de esta intención. Anteriormente el periodista Emmanuel Ameth compartió en un artículo de octubre de 2018 que el municipio de Pachuca carecía de estadísticas sobre la incidencia delictiva en el barrio de Palmitas y otras zonas históricamente conflictivas. Sólo están los reportes noticiosos y policíacos de que la realidad aún está lejos de cambiar.



Los propios policías municipales citados por Alejandro Reyes, reportero de la ciudad, afirman que aún hoy en Palmitas y en colonias cercanas ’se vende mucha droga o se puede ver a muchos niños drogándose’.



A pesar de todo, los impulsores de la causa con la que se logró pintar la fachada gris de 659 casas, con una inversión cercana a los 5 millones de pesos entre 2015 y 2018 defienden el poder del arte urbano en espacios donde las consecuencias del abandono se reflejan en el día a día.



’Siempre te vas a encontrar con el vecino que por el mismo desgaste social piensa que ya no hay solución ni posibilidad de cambio’, cuenta Enrique Gómez, el Mibe, uno de los creadores del macromural e integrante del Colectivo Germen Crew.



’Resultó como una forma de inspiración para adaptar y reinterpretar’ el espacio público, no sólo en Pachuca, ya que, insiste, el proceso de creación involucró un ejercicio de participación ciudadana en el que, al menos durante los años en que los artistas urbanos escalaron las empinadas calles de Palmitas, se hizo mucho por fortalecer los lazos de la sociedad.



De ahí que sea importante no sólo promover la cohesión social durante la creación de estos murales, sino en otras actividades que le den continuidad. Así lo remarcó la socióloga Juana Juárez Romero: ’es un poco como la educación cívica, no parecería que realmente abone e incida en tener una ciudadanía más fuerte’, pero lo hace a través de la constancia.



"Estos ejercicios carecen de una ruta crítica que sea realmente social, salvo por la parte en la que específicamente participan en el tiempo de la realización del mural" mencionó el muralista Polo Castellanos.



De acuerdo con la académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, los murales ’pueden ser muy positivos’ para una población como la mexicana, ’incluso pensando en la tradición de los murales prehispánicos, que apelaban al espíritu del orden colectivo’, que pueden permear a la población un sentido de tradiciones y valores locales.



En el tema de la continuidad coincide Castellanos, al advertir que estos ejercicios carecen ’de una ruta crítica que sea realmente social, de participación de la ciudadanía, salvo por la parte donde específicamente participan en el tiempo de la realización del mural’.



Iván Rivera y Joel Merino encontraron en las paredes y muros de sus ciudades natales un espacio para plasmar sus ideas y abordar las tradiciones y costumbres con las que nacieron.



Ambos comenzaron a crear motivados por el gusto por el dibujo y bajo la sombra del graffiti; ahora apuestan por compartir sus visiones a través de murales de grandes dimensiones, para "darle vida" a las paredes de Querétaro y Oaxaca.



Iván, mejor conocido como Jonky, se describe como un amante de la cultura, la gastronomía y las tradiciones mexicanas. Comenzó a hacer murales temáticos desde antes de que cumpliera 20 años, para retratar los usos y costumbres de su hogar, la Villa del Pueblito, un famoso rincón del municipio de Corregidora, en Querétaro, donde la fiesta es un lugar común.