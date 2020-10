Cinco mil nuevas luminarias serán instaladas en calle de Santa Catarina: Clara Brugada

IZTAPALAPA, CDMX .- Con la inauguración de la primera parte Camino Mujeres Libres y Seguras de la avenida de Las Minas, en la colonia Xalpa, la alcaldesa Clara Brugada Molina inició la conformación de una red de 10 vialidades que llenarán de luz por lo menos a cinco colonias extensas y densamente pobladas, de la zona aledaña a la Sierra de Santa Catarina, donde 5 mil luminarias nuevas se sumaran en este mismo año a las ya existentes para aumentar la tranquilidad y la paz de miles de habitantes de esta zona que fue abandonada por años.



La habilitación de una decena de Caminos Mujeres Libres y Seguras implica que para diciembre próximo habrá por lo menos 10 kilómetros de vialidades iluminadas, con vigilancia constante, seguridad vial y entorno urbano agradable.

Esta distancia equivale a la que existe entre la Sierra de Santa Catarina, en la zona de Xalpa, al Palacio de los Deportes, y es muestra de un eficiente uso de recursos públicos para transformar Iztapalapa.



Resaltó que convertir avenida De las Minas en un Camino Mujeres Libres y Seguras, que en sus dos etapas cubrirá desde Ermita Iztapalapa hasta la Plaza de los Jóvenes, ya en plena zona serrana, es de suma importancia para las niñas y para toda la población de colonias como Xalpa en sus dos secciones, Citlalli, Tenorios y Teatinos, que forman parte Dirección Territorial Sierra de Santa Catarina y que deben caminar por esta vialidad para tomar el transporte hacia sus centro de trabajo o de estudio.



Esta avenida ’une a Citlalli con Xalpa, une Xalpa con Tenorios, una población muy importante a la que entregamos este camino para que la población se beneficie, lo disfrute, tenga acceso al derecho a la ciudad, como el conjunto de derechos de todos los ciudadanos, como lo es el caminar por calles dignas’.



Dijo que acciones como estas transforma Iztapalapa y ustedes, dentro de muy poco tiempo van a ver el cablebús por los cielos’. Este medio de transporte, agregó, ’es un acto de justicia territorial del gobierno de la Ciudad de México porque va a una de las zonas que más lo necesitan’ y que junto con el trolebús elevado mejorarán la movilidad en la zona y reducirán los tiempos de traslado.



Dijo a los vecinos que la transformación de Iztapalapa tiene como uno de sus pilares la construcción de la Utopías, como la Utopía Hídrica, ubicada en el antiguo vaso regulador conocido como la Quebradora, que tenía la función de captar el agua que bajaba de la sierra en la temporada de lluvias y evitar que se inundara Santa María Aztahuacán y otras colonias de la calzada Ermita Iztapalapa.



Recordó que la administración anterior pretendió edificar ahí un parque hídrico, en el que ocupó los tres años, gastó 350 millones de pesos, pero debido a un mal diseño y trabajo, la corriente no se captó, llegó hasta Ermita Iztapalapa e inundó Santa María Aztahuacán. ’Tuvimos que componer lo que se hizo mal, reconstruir y hacer una utopía’, donde ya se abrieron las inscripciones para las clases de natación en su alberca semiolímpica.



La alcaldesa estuvo acompañada por el subsecretario de Planeación, Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), Rodrigo Díaz González, quien resaltó que los Caminos Mujeres Libres y Seguras son un ’proyecto maravilloso, no mentimos cuando decimos que Iztapalapa en general y esta zona en particular han sido olvidadas por las políticas públicas, el Estado se olvidó pero lo estamos subsanando. Esto empieza a cambiar’.



Los Caminos rescatan la importancia de la vida de barrio y profundiza la democracia’ al hacer que el espacio sea para todas y todos, de manera segura accesible, cómoda y bella’, aseguró y enfatizó que Iztapalapa no debe conformarse con espacios de segundo nivel porque puede tener lo mismo que Chapultepec o Paseo de la Reforma. Estos programas hacen sentir que las cosas van bien al hacer que la gente camine de manera más segura y tranquila, porque ’si el espacio público no es para todos, no es espacio público’



En este camino, que va sobre avenida de las Minas, de calzada Ermita Iztapalapa a Percimos, se instalaron 466 luminarias de distintos tipos y 19 postes metálicos; cuatro cruces seguros; 597 metros cuadrados de banqueta reconstruida, 90 metros cuadrados de bacheo y mil metros de balizamiento; 34 murales, 2 mil 62 metros cuadrados de fachadas pintadas; mil 200 metros cuadrados de jardinería, 53 podas y colocación de mil 600 metros de plantas.