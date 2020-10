Cinco municipios de Hidalgo mantienen la moneda en el aire

A 5 días de haberse concretado las votaciones para la renovación de los 84 ayuntamientos en el estado de Hidalgo, en los municipios de Pachuca, Acaxochitlán, Jaltocán, Tepehuacán y Tulancingo aún no cuentan con candidato electo debido a que están llevando a cabo la sesión de cómputo de los Consejos Municipales para el recuento total de las casillas.



En la sesión del seguimiento del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH) informaron que a las 19 horas del jueves 22 de octubre se mantenían en cómputo dichos municipios.



El recuento de votos en Ixmiquilpan lo llevarán a cabo en Pachuca, al no contar en el municipio con las condiciones necesarias para realizar el conteo.



Ocurre lo mismo en Zimapán, donde todavía no concluye el proceso de cómputo pues dadas las condiciones de violencia que se dieron en aquel municipio se deberán trasladar los paquetes a la capital, no obstante, todavía no existen las condiciones legales y de logística para hacerlo.



En el caso de Pachuca, fueron nombrados los suplentes de los consejeros municipales, luego de la larga jornada que implicó el recuento total de votos dada la mínima diferencia entre los candidatos del PRI, Sergio Baños, y de Morena, Pablo Vargas.



Finalmente en Tulancingo informaron que luego de haber suspendido la sesión en la madrugada del jueves, se reanudaron los trabajos, integrando a personal del IEEH para videograbar las actividades y ser auxiliares sin alterar las funciones que ya están atribuidas.