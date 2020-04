Cineasta llama ‘mexicanita de mier… muerta de hambre’ a actriz de TV Azteca

México.- El cineasta de origen argentino Carlos Marcovich rompió el silencio y negó ser despectivo con los mexicanos, luego de que se dio a conocer una conversación de WhatsApp que sostuvo con la actriz de TV Azteca, Alejandra Haydee, quien lo acusó de acoso sexual y laboral.



El polémico cineasta se encuentra en el ojo de los medios de comunicación luego de que la joven actriz lo acusó de acoso sexual y laboral cuando participó en la grabación de un videoclip de la agrupación ‘Camila’, incluso señaló que la esposa de Mario Domm fue testigo del actuar del director de cine.





“Yo he ganado 18 años premios internacionales con ¿Quién diablos es Juliette? Claro, ahí soy mexicano, pero cuando pasa esto soy un pin… argentino de mier… que es lo que han dicho por Facebook… ‘regrésate a tu país’, no puedo, este es mi país, tengo el acta”, recalcó Marcovich.



El denunciado comentó para el programa que todo indica que los mexicano ya lo declararon culpable sin que él pudiera defenderse.



"La gente que le encantan las telenovelas y el melodrama mexicano de la mamacita herida dice: no pues a ver, si tengo que elegir ¿quién es el culpable? ¿la pobrecita morenita, flaquita, guapita o el loco ese, argentino que se ve ahí?”, lamentó.



Al final, el naturalizado mexicano aseguró que Alejandra Haydee no será la última mexicana de piel morena con la que pueda trabajar.