Cinépolis perdió 83.5 millones de boletos por la pandemia que ‘no podrá recuperar’

La pandemia de coronavirus impactó económicamente a Cinépolis, causándole la pérdida de más de 83 millones de boletos dentro y fuera de México, mismos que su director general aseguró no podrá recuperarse.



’En marzo, abril y mayo perdimos 50.2 millones de espectadores, o sea son los boletos que habríamos vendido sólo en México, y 33.2 millones fuera. Nuestra pérdida es de 83.5 millones de boletos, que no puedes recuperar’, explica Alejandro Ramírez en entrevista para El Universal.



Las pérdidas mensuales en las taquillas, desde que tuvieron que cerrar el 25 de marzo como parte de la jornada de la Sana Distancia, son de aproximadamente 1,500 mdp considerando que al mes se vendían poco más de 20 millones de entradas con un ticket promedio de 50 pesos, de acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).



Esto luego de que en marzo las autoridades tomaron medidas para aminorar el número de contagios por coronavirus, y una de ellas fue suspender las actividades no esenciales, estas tiene que ver con cierre de plazas, tiendas departamentales, cines, entre otras.



En entrevista la entrevista para dicho diario, el director general de Cinépolis insistió en la importancia de reanudar las actividades y reactivar la economía, pero respetando las normas que dictaminen las autoridades.



’Tenemos que reactivar la economía, porque si no la economía misma se va a colapsar, las empresas se vuelven insostenibles. Hay que reactivar de manera paulatina, gradual y responsable como nos invitan a hacerlo las autoridades’, comentó.



Ramírez comentó que el virus sigue y seguirá aquí, y que se debe aprender a coexistir con él. De igual manera, opinó que el Covid-19 modificará muchas prácticas como menor contacto físico y el uso permanente del cubrebocas.



’Como señalan varios empresarios, que hay que salir y reactivar porque, si no, como por ahí dice alguien, ‘igual no nos morimos de coronavirus, pero sí de hambre’’.



Agregó que hasta el momento no se ha despedido colaboradores y han entregado quincenas completas, pero advierte que si la situación sigue así tendrán que tomar medidas.



’Pero también está llegando a un límite de insostenibilidad financiera. Si no podemos reabrir en algunas entidades en las próximas semanas, vamos a hacer despidos’.



La cadena de cines -que tiene poco más del 50% de participación de las salas de cine en el país-. proyectaba inicialmente un cierre de 10 semanas, hasta ahora han pasado 13 y las pérdidas que en sus 3,988 salas en territorio nacional, además de los pagos de nómina de más de 40,000 empleados, suponen una urgencia de los cines por una reapertura.



El lunes será posible la reanudación de actividades para los cines, pues el semáforo de prevención pasará de rojo a naranja, lo que permitirá reanudar actividad en cines, pero con un aforo reducido. Algunas salas han sido abiertas en el país , pero el objetivo es abrir la mayoría para julio, hablando de los 17 países donde está la cadena.



Como medida lanzarán promociones para que la gente vuelva a los cines en cuanto las autoridades den la autorización.



A pesar de las perdidas han tenido un crecimiento en su plataforma de streaming, Cinépolis Click llegando a casi cuatro millones de ususarios activos.



Forbes