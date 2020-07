Cinismo político del PAN , lucrar con la salud de niños Vs Morena

Toluca, Méx., a 30 de julio de 2020. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Maurilio Hernández González condenó el cinismo político de la bancada panista de pretender lucrar con las necesidades de niños con cáncer para descalificar al Gobierno Federal ante las medidas tomadas para frenar la corrupción en el sistema.



En el pleno, la bancada blanquiazul pretendió subir un punto de acuerdo para responsabilizar al Gobierno Federal de la falta de medicamentos para atender el cáncer infantil, por lo que el líder morenista recordó que ayer el Presidente de la República anunció una nueva medida para atender la deficiencia de medicamentos y adquirirlas en el extranjero, pues había contubernio con capitales trasnacionales para dejar de producir estos en el país.



’Los problemas sanitarios, son el resultado de la marginación y la pobreza a la que se ha llevado al pueblo. Este gobierno está buscando dar respuesta pronta, expedita, a tantos problemas de salud pública heredados y con los cuales nos enfrentamos, por eso no podemos estar de acuerdo con el cinismo político’.



Maurilio Hernández acusó que con estas posturas, el PAN quiere hacer creer que enarbolan banderas de reivindicación, y en el fondo solo tratan de generar cortinas de humo, para que no señalen la deficiencia y la corrupción de sus gobiernos.



’No es con posiciones cínicas y demagógicas como se van a resolver los problemas, por eso el Grupo Parlamentario de Morena y los compañeros de la coalición estamos en contra de esas posiciones. No estamos en contra de la salud y de que se atienda a esos niños, queremos que se atienda un problema de fondo y estructural’, acusó el líder morenista.



Faustino de la Cruz puntualizó que la bancada de morena se solidariza con las familias de pacientes que padecen esta enfermedad, y por quienes han sido golpeados por la pandemia, pero rechazo el cinismo con el que Acción Nacional pretende enarbolar esta bandera cuando en sus gobiernos se rescató a los bancos a costa de los mexicanos, y se embolsaron los excedentes petroleros.



’La 4T, va les guste o no, vigilaremos la aplicación de los recursos. El Congreso Federal acaba de aprobar que los medicamentos se adquieran al extranjero para romper monopolios, en convenio con la ONU’, reveló.



La diputada Azucena Cisneros señaló que la clase política del país, quiere desvincular a la corrupción, de los graves problemas que enfrenta el país, como la salud pública, y es lo que tiene a los niños y al país en vilo, ante una pandemia que azota al mundo.



’La corrupción y la impunidad de estos sexenios que se dedicaron a saquear al país, en lugar de invertir en medicinas, hospitales, y ayudar a la gente’, acusó.



Recordó que ante el encarcelamiento de Genaro García Luna el PAN debería pedir disculpas, por quedar demostrado que en sexenio del PAN hubo corrupción, impunidad y vínculos con el crimen organizado que dejaron más de 100 mil víctimas.



Julio Hernández recordó que el Gobierno Federal enfrentó a los grandes grupos farmaceúticos para poner orden y vetó a tres distribuidoras que concentran el 60 por ciento de compras de gobierno para el sector salud, y pretendían chantajear al gobierno.



Lamentó que hoy intenten responsabilizar por los problemas de salud, pero cuando fueron gobierno no dijeron nada cuando inyectaron agua a niños con cáncer en el gobierno panista de Veracruz. ’Defendemos la salud de niños y niñas, pero estamos en contra de actitudes nefastas y cínicas del PAN’.