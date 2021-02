Circula en redes sociales…

’ En el país de Andorra, confiscan 48 millones de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo Maza, Carlos Salinas de Gortari. y Carlos Romero Deschamps. El Jefe Diego, Entre otros políticos mexicanos, que han guardado en esa ciudad el producto de sus raterías. Si le siguen rascando hasta la fortuna de la Gaviota, y de otros ex funcionarios mexicanos ladrones. encontraran en ese recóndito lugar, europeo.



¡Listos para engañar el pueblo¡, manada de ’políticos’ saldrán a las calles, para visitar a familias en su domicilio, como ya no tendrán la oportunidad de realizar eventos masivos como antaño, al parecer los candidatos a diversos cargos de elección popular tratando de convencer al electorado, en esta ocasión en sus visitadas domiciliarias, con la finalidad de hacerse de clientela electoral, entregarán despensas alimentarias, y algunos hasta ofrecerán a apersonas la vacuna, para inmunizarse del Covid-19, según el INE, se gastarán más de ocho mil millones de pesos.



En verdad es chusco observar como politiquillos del PRI; Y PAN, tanto en redes sociales como en T_V, para ganarse al electorado, si el voto los favorece en la próxima contienda electiva presumen bajaran el IVA, precio de gasolinas y otros energéticos, ya olvidaron que ellos cuando tuvieron el poder autorizaron los estratosféricos aumentos de impuestos a los mencionados, productos.



Lo chusco, ’políticos veracruzanos, le están ofreciendo a Paquita la del barrio, sea su candidata a diputada, en respuesta la cantante Paquita dijo, ’creen que jarochas RATAS DE DOS PATAS, me ofrecen ser su diputada, lo estoy pensando’, zas, que se registra por el M C. Como candidata a diputada.



En el Estado de México. Policías, asociados con delincuentes, que asaltan a pasajeros en combis, policías en contubernio con policía femenil de tránsito a su antojo colocan retenes para detener y, extorsionar conductores de toda clase de automotores, en contubernio con policía femenil de tránsito.



Bueno, y usted amable lector sabe por qué elementos de la policía de Seguridad Pública del Estado de México, gobernado por el priista Alfredo del Mazo, se han convertido en verdaderos atracadores del pueblo sin que, a pesar de múltiples denuncias, estos policías continúan extorsionando personas sin misericordia, además de mofarse de nuestras publicaciones nos retan a exhibirlos.



En platica amigable con jefe policiaco de alto rango perteneciente a Dirección de Seguridad Pública del Estado de México, le cuestione él porque se ha permitido a elementos policiacos de ambos sexos. ’mira amigo’, ’desde arriba’, (se refiere al responsable de la Dirección de Seguridad Pública, con sede en Toluca, misma estancia del Gobernador Alfredo del Mazo,).



’A, nosotros como comandantes de manera cotidiana se nos exige estratosférica cantidad de pesos por día, un policía tiene que entrarle con buenos pesos, por utilizar arma de fuego comprar los cartuchos, trabajar con auto patrulla, costear su uniforme, por designarle buenos puntos de circulación vehicular, entre otras cosas, por eso el policía sale, más que a vigilar a atracar a manejadores y ciudadanos, estamos jodidos desde arriba nos exigen mucho entre de pesos’. Así la situación de policías del Estado de México. Aunque policías de Ciudad de México, no cantan malas rancheras. Pero en realidad son menos atracadores.



De risa, la sanción a Alfredo Castillo ex titular de la CONADE, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, ’su castigo ’, inhabilitado por 10 años para participar en política, cuando este sujeto es toda una fichita, había sido intocable por haber sido uno de los hombres preferidos de Peña Nieto, el sujeto debería ser bien investigado, igual que Luis Videgaray, Agentes de la Unidad de Investigación deben indagar sus cuentas bancarias, que expliquen cómo se hicieron millonarios.



