Circulan en Edomex 200 mil micros y camiones irregulares

Retomado del Periódico La Prensa

Rubén Pérez



Más de 200 mil unidades del transporte público concesionado en el Estado de México (camiones, micros y camionetas) permanecen irregulares y en esa condición brindan el servicio a miles de usuarios todos los días, con el riesgo que eso conlleva en caso de que se presente cualquier contingencia, dejando en el desamparo a los viajeros.



Lo anterior fue dado a conocer por el presidente de la comisión legislativa de comunicaciones y transportes en el Congreso mexiquense, Nazario Gutiérrez Martínez, quien al emitir un informe sobre el estatus de los permisionarios en la entidad, urgió al gobierno estatal a implementar un esquema de apoyo a los transportistas para que puedan regularizarse, con el fin de tener y ofrecer certeza en el servicio, principalmente en la zona conurbada, donde la movilidad es más intensa.



Afirmó que es necesario tomar cartas en el asunto y no dejar que esta situación siga creciendo, pues va en detrimento de la población y de los propios integrantes del gremio, al no contar con unidades regularizadas.



Por ello, pidió a la Secretaría de Movilidad del gobierno del Estado de México implementar cuanto antes un esquema de facilidades que incluya el denominado ’borrón y cuenta nueva’ para concesionarios de transporte público, con la intención de avanzar en su regularización



El legislador planteó al gobierno estatal, la propuesta para que se considere poner en marcha un programa como el realizado el año pasado respecto de la condonación de pagos rezagados en vehículos de uso particular.



Con esta medida se busca reactivar al sector del transporte que también resultó severamente afectado por la pandemia y se ve obligado a invertir recursos adicionales en la sanitización de unidades

’Considero que se puede aplicar la misma ayuda, por la pandemia, como un incentivo porque debemos reconocer la disposición del transporte público al invertir día con día recursos en sanitizar, usar gel y contar con cubre bocas para los ciudadanos’, dijo el diputado.



Apuntó que en breve comenzarán a analizar el paquete fiscal del gobierno del estado para el 2021, y sería oportuno considerar esta medida, lo que permitiría al gobierno estatal contar con mayor recaudación y avanzar en la regularización de 200 mil unidades que no han sido actualizadas.

Gutiérrez Martínez detalló que con la medida que pudiera aplicarse para el sector transportista, los concesionarios tendrían la posibilidad de invertir en kits de seguridad cuyo costo oscila entre 15 y 20 mil pesos, para contar con botón de pánico y GPS, además de conexión a internet.



Indicó que con los esquemas de apoyo que pudieran ponerse en marcha en favor de los permisionarios permitirán, de manera paralela, reforzar con las medidas de seguridad en favor de los usuarios, ya que además esa también ha sido una promesa pendiente por parte de las autoridades.