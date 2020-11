Ciro Gómez Leyva es un ejemplo de desinformación: New York Times

El diario estadounidense, The New York Times, publicó el pasado miércoles un artículo sobre la desinformación a la que está sujeta la población hipanohablante de EU durante estas elecciones presidenciales. El periodista Ciro Gómez Leyva aparece como uno de los ejemplos de esta desinformación.



En el artículo mencionan que el «influencer», Ciro Gómez Leyva, tiene más de dos millones de suscriptores en YouTube. Con esa audiencia, el comunicador reportó que 150 miembros de lo que se conoce como «antifas«, grupos antifascistas, llegaron a Washington DC «con máscaras de gas, armas y escudos».



Aunque manifestantes marcharon afuera de la Casa Blanca, no había evidencia de que estuvieran armados, aclaró el diario.

via @NYTimes El Times coloca a ⁦@CiroGomezL⁩ como un paladín de la desinformación internacional. https://t.co/xpA0wNHfE9 — J. Jesus Esquivel (@JJesusEsquivel) November 6, 2020