Pachuca, Hgo., a 07 de mayo de 2021.



CITLALI JARAMILLO HACE UN LLAMADO AL VOTO REFLEXIVO.



- Indica que los pachuqueños son gente que con esfuerzo logra salir adelante y que no busca dádivas.



- Cuenta con una visión de impulso clara para con los comerciantes.



Con visión de impulso clara para con los comerciantes, Citlali Jaramillo Ramírez visitó calles de la colonia Surtidora y el mercado de la zona, donde escuchó las necesidades de quienes ahí comercian sus productos.



La candidata a diputada local por el Distrito XII de Pachuca de la coalición Va por Hidalgo, lamentó las actuales políticas públicas del gobierno federal, que clasifica como "fifis" a quienes buscan la mejora de la calidad de vida y la intención de llevar el sustento a sus hogares.



’Yo nuevamente quiero pedirles que hagamos un voto reflexivo, donde nosotros no somos los únicos que estamos haciendo la parte que nos toca por México, lo tenemos que hacer todos, hoy todos ustedes son candidatos cuando se trata de defender a México. Platiquen con la gente que trabaja con ustedes, ha sido bien complicado tener cerrados nuestros negocios durante tanto tiempo, sensibilicemos’.



Reflexionó sobre la necesidad de reactivar la economía, con acciones de fondo, con actividades como el consumo local, la economía circular, donde genere verdaderos resultados que se vean reflejados en el bolsillo.

Lo anterior, con la finalidad de hacer frente a la falta de empleos, la reducción de oportunidades, efectos colaterales derivados de la pandemia por el Covid-19, la disminución de ingresos, a lo que se suma el colapso de la estabilidad económica.



Reiteró que es tarea que se puede realizar con el esfuerzo de todos los comerciantes, pero con el respaldo total desde el Congreso de Hidalgo, es la búsqueda de recuperar presupuesto que redujeron en los últimos tres años. Acción que en conjunto con los integrantes de todos los distritos de la coalición Va por Hidalgo, es como se pueden generar acuerdos en favor de la mejora de la economía para la población trabajadora.



Reiteró que los pachuqueños son gente que con esfuerzo que logra salir adelante y que no busca dádivas.