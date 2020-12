¿Ciudad de México en semáforo rojo?…

Comerciantes callejeros, que de manera cotidiana se establecen en vía pública del centro histórico en Ciudad de México, demandan inmediata intervención de Andrés M. López Obrador, presidente de México, para rescatarlos de personas que los vienen explotando con cuotas económicas estratosféricas, pretextando por permitirles vender sus productos al público, sobre banquetas y pavimento de calles.



Comentan, vendedores callejeros¸ no entender porque gobernantes de los tres niveles, solapan a sus explotadores, que dicen ser sus líderes cuando ellos no los designaron como tales, cobrándoles cuotas monetarias ’por protegerlos’ supuestamente de inspectores de gobierno, expresan estar conscientes que deben pagar impuestos, pero directamente a recaudadores de tesorería de alcaldías, y municipios, no ha personas ajenas, que se han ungido como sus líderes, los cuales son sus auténticos explotadores, como si estos explotadores hubieran, pavimentado las calles.



Rosario Robles Berlanga, ex directora de la Secretaria de Desarrollo Social, durante el gobierno federal de Enrique Peña Nieto, actualmente en la cárcel, acusada de haberse apoderado de más de CINCO millones de pesos, caso denominado ’La estafa maestra’ … Dicen responsables impartidores de justicia, que Robles Berlanga. A cambio de ser ungida como testigo protegido, podrá abandonar el presidio, acción que seguramente a puesto a temblar, a Peña Nieto, Luis Videgaray, Osorio Chong, entre otros socios, participantes en la Estafa Maestra.



Rigoberto Salgado Vázquez, ex alcalde de Tláhuac, Ciudad de México, presunto cuñado del delincuente conocido como los ojos, quien luego de dejar su cargo en la delegación Tláhuac, fue premiado por la dirigencia del partido Morena con diputación local del distrito VIII, cargo que paso con más pena que gloria, ya viene haciendo campaña para continuar pegado a la ubre presupuestal como diputado federal, claro bajo la sombra de morena.



Por su parte Raymundo Martínez Vite actual alcalde de la misma demarcación, quien durante su cargo a tenido totalmente, en el olvido el territorio, sus calles llenas de baches, cuando llueve el agua emana de atarjeas, la inseguridad en gran escala gente residente en Tláhuac CDMX. se encuentra en manos de la delincuencia, esto al parecer no interesa al alcalde morenista Martínez Vite. A pesar que la población le exige solicite presencia de elementos de Guardia Nacional se ha hecho sordo. ¿acaso también tendrá parientes con herederos del OJOS?



Con la finalidad de frenar el avance del Covid 19. Diputados mexiquenses exhortan al gobierno estatal, alcaldes de los 125 municipios y, a Secretaria de Salud impongan sanciones y multas económicas a quienes realicen fiestas y reuniones con asistencia de más de 30 personas, establecer número telefónico para denuncias, encargar a policías vigilar ciudadanos cumplan con lo anunciado.

’Alertan Manejadores’ El poder, para poder explotar al pueblo, cita que queda como anillo al dedo, a Olga medina Serrano, Alcaldesa del municipio Reyes La Paz, Estadio de México, quien a pesar de oposición del gobierno Estado de México, creo el cuerpo de policía de tránsito, elementos destinados a lanzar grandes tarascadas de dinero a conductores de toda clase de automotores que tengan la mala suerte de cruzarse en su camino, o sea que, manejadores de automotores con necesidad de circular por calles del municipio Reyes la Paz, tendrá que cuidarse de policías Estado de México, y tránsito de Reyes la Paz.



