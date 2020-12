Ciudad y Estado de México regresan a Semáforo Rojo por COVID-19

Ciudad de México y Estado de México regresan a Semáforo Rojo por COVID-19.



Lo anterior fue anunciado en conferencia por las máximas autoridades de ambas entidades el país, Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo, junto al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



Hoy se dio a conocer que tanto la Ciudad de México como el Estado de México, deberán suspender todas las actividades no esenciales el 19 de diciembre al 10 de enero de 2021.



’La Ciudad de México entra a Semáforo Rojo’, apuntó la mandataria capitalina, quien aseguró que se aumentará la capacidad hospitalaria con el apoyo del gobierno federal.



’Aún ampliando toda la capacidad necesitamos necesariamente disminuir la curva de contagios para que disminuyan las hospitalizaciones, por eso se toman estas medidas, pedimos un esfuerzo extraordinario de la ciudadanía’, expuso.



Del Mazo Maza apuntó que en las últimas semanas hay un incremento importante en el número de contagios, defunciones y hospitalizaciones, por lo que se tuvieron que tomar ’decisiones difíciles’.



Hoy en día el Estado de México tiene una ocupación hospitalaria del 75 por ciento, y el ritmo que siguen los contagios es preocupante. Esto nos lleva a que tomemos medidas drásticas para frenar el ritmo de contagios. El Edomex pasa a semáforo rojo y significa suspender las actividades no esenciales.



Cada estado publicará en su respectiva gaceta las específicas derivadas de esta suspensión de actividades no esenciales.



Debido al coronavirus, la Ciudad de México acumula 277 mil 733 casos y 19 mil 583, mientras que el Edomex ostenta 117 mil positivos y 12 mil 566 muertos.



La ocupación hospitalaria en la capital es del 80 por ciento y del 75 por ciento en el colindante Estado de México.



