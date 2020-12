Ciudad y Valle de México, la zona más difícil

Aunque el semáforo de riesgo epidemiológico no lo señala –pese a sus diez componentes- la ciudad y el Valle de México es la zona de más contagios y defunciones por covid-19, la que tiene mayor ocupación hospitalaria y en la que es difícil controlar la intensa movilidad, dada la alta concentración demográfica del país.

Tales elementos han sido reconocidos por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien indicó que en reunión de expertos con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se llegó a una conclusión: hacer un llamado a la ciudadanía a adoptar autocuidados para no contagiarse y no contagiar.

Y pese al llamado presidencial de la semana pasada y los exhortos que se hacen diariamente no sólo por parte de las autoridades, sino de los mismos ciudadanos hacia la sociedad, hay un sector que insiste en llevar a cabo su rutina diaria por cuestiones de trabajo y de sobrevivencia, de salir al espacio público a prestar sus servicios y llevar el sustento a su familia.

No todos estamos en las mismas circunstancias ni es posible hacerlo, tanto del que necesita de los alimentos que sean llevados a su casa, como de los proveedores de materia prima, del procesamiento y los insumos; y si efectivamente la comunicación electrónica juega un papel fundamental, tampoco es suficiente: son necesarias las actividades presenciales. Establecer el control no es cuestión fácil.

TURBULENCIAS

La esperanza de la vacuna, ya

Será cuestión de horas la presencia y aplicación de la vacuna contra covid-19 y si bien en la primera etapa se aplicará al personal de salud, los de la primera línea que están más expuestos a los contagios, también se considera a los integrantes de las Fuerzas Armadas por su labor estratégica en el país y porque serán los encargados del traslado de las mismas. El titular de Salud, Jorge Alcocer, indicó que por las condiciones de seguridad de la misma vacuna se llevará a los candidatos a las clínicas de aplicación pues requieren de un sistema de ultrafrío que no es posible llevar fácilmente a los lugares donde se requiere…Y mientras las autoridades insisten en la necesidad de que las familias permanezcan en casa durante las fiestas de fin de año, comerciantes ambulantes ocupan calles y parques para la venta de sus productos haciendo caso omiso a los reglamentos y a los llamados a cuidar la salud. Tal es el caso de la ciudad de Oaxaca donde 25 organizaciones sociales civilizadamente acordaron repartirse el Centro Histórico de la ciudad para obtener ganancias este fin de año, mientras el Cabildo brilla por su ausencia, en tanto unas diez organizaciones sociales han estrangulado la ciudad en demanda de solución a sus problemas como en los mejores tiempos de las movilizaciones. Todo esto se realiza con graves problemas para los escasos viajeros que utilizan el aeropuerto o tienen que entrar o salir de la ciudad. Las cosas en la entidad no han mejorado para nada…A petición del Fiscal de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, el presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, abrió un proceso de desafuero contra el senador Cruz Pérez Cuéllar, presuntamente involucrado en malos manejos de recursos públicos en la época del célebre gobernador César Duarte…Desde Chihuahua, donde tiene la encomienda de resolver el conflicto agrario de los tarahumaras, Adelfo Regino Montes interviene en el conflicto del agua en la zona mixe de Oaxaca, afirman los pobladores en tanto el gobernador Alejandro Murat asegura que para fines de año se resolverá ese problema con la realización de obras de beneficio social…

