Ciudadanía agradecida con el Gobierno de Coacalco por recuperar el Deportivo Villa de las Flores

Ciudadanos coacalquenses que por años fueron visitantes constantes del Deportivo Villa de las Flores, reconocieron la voluntad del alcalde, Darwin Eslava, para dar seguimiento al tema jurídico y lograr recuperar este espacio en beneficio de los habitantes de este municipio.



’Este fue uno de los principales compromisos de campaña del Presidente Municipal y ya lo cumplió. Ahora el deportivo es una realidad y vuelve a ser parte de nosotros’, afirmó Juan Carlos Delgado, vecino de Villa de las Flores.



Recordó que de niño frecuentaba estas instalaciones en compañía de su familia, por lo que la recuperación de este lugar le trae muchos sentimientos personales y espera que pronto la ciudadanía pueda volver a hacer uso del mismo.



Juan Carlos Delgado manifestó su desconcierto ante el hecho de que autoridades municipales anteriores permitieran la destrucción de este lugar emblemático de las y los coacalquenses.



’Este era un espacio público para nosotros, no era justo que se cerrara durante más de cinco años, no se le sacó ningún provecho y, por el contrario, se abandonó y se destruyó’, enfatizó.



En este mismo sentido se pronunció Mario Guerrero, quien lamentó las deplorables condiciones en las que ahora se encuentra este lugar.



’No se vale que David Sánchez Isidoro, quien en aquel entonces era Presidente Municipal, haya vendido algo que no era de él, esto era parte de los habitantes de Coacalco y no había derecho’, refirió el habitante de Villa de las Flores.



Lidia Enríquez, al igual que los ciudadanos ya mencionados, externaron su disposición para sumar esfuerzos y que la rehabilitación del deportivo Villa de las Flores sea una realidad.



El 6 de julio de 2015, el entonces alcalde, David Sánchez Isidoro, otorgó mediante contrato el uso y aprovechamiento del inmueble de propiedad municipal a la empresa Xico Por la Salud y la Educación S.A. por un plazo de 25 años.



Sin embargo, la rehabilitación nunca se realizó y las instalaciones fueron derrumbadas y cerradas en detrimento del esparcimiento y calidad de vida de las y los coacalquenses.



Desde entonces las instalaciones permanecieron cerradas y al iniciar la actual administración se dio un puntual seguimiento a la totalidad de juicios, siendo desde el orden administrativo, amparo y amparo en revisión, logrando a inicios de 2020 entablar pláticas conciliatorias con la citada empresa derivando en un convenio de desocupación y entrega de inmueble por parte de Xico Por la Salud y la Educación S.A. en beneficio del municipio.



#CoacalcoTrabaja

#CoacalcoSeguro