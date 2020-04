Ciudadanos acatan recomendación para no ir a las playas el fin de semana

www.reporterohd.mx



Guasave,Sin. El director de Seguridad Pública, teniente coronel Miguel Ángel Martínez Catana, informó que en este fin de semana la población en general acató el llamado para no acudir a los balnearios como prevención del COVID19 y no se detectó a ninguna persona bañándose en la playa de Las Glorias, Boca del Río y la Ensenadita.



El jefe policiaco explicó que no hubo una alta afluencia de familias o jóvenes en Las Glorias, y los pocos que acudieron a la zona de La Ensenadita se les hizo un llamado amable y estrictamente preventivo para que se retiraran del lugar para evitar el riesgo de contagio.



En este operativo no hay amonestación estrictamente, sino una invitación para que atiendan las recomendaciones y no se expongan a esta enfermedad, por lo que no se presentaron incidentes y las medidas se atendieron.



Precisó que la instrucción de la alcaldesa Aurelia Leal López es que sólo entren a la zona las personas que tienen casa en Las Glorias o en Boca del Río, a los habitantes de esa zona y a los restauranteros de ese balneario que en su mayoría no abrieron, en solidaridad con las recomendaciones sanitarias del Ayuntamiento.



Señaló que la indicación que tienen es mantener este resguardo mientras continúe la contingencia, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar lugar de alta concentración de personas.