CJNG estaría operando en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- 5 octubre 2020.El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderado por ’El Mencho’, es considerada la tercera organización criminal más peligrosa del mundo. Las autoridades estadunidenses sólo la ponen por debajo de la mafia rusa y las Triadas chinas.



Desde la formación del CJNG en 2011, pronto logró expandirse en casi todo México y tiene presencia internacional en Estados Unidos, Colombia y, sin confirmar, en Canadá, Argentina, Holanda, Ghana, Nigeria, Marruecos, Rusia, China, Corea del Sur, Alemania, Perú, Centroamérica, Bolivia, Malasia, Indonesia, Vietnam, Polonia, Australia y Camboya, con lo que habría superado en 2018 al Cártel de Sinaloa.



Para la agencia antidrogas es uno de los grupos delictivos más poderosos de México y el Departamento de Justicia lo considera una de las cinco organizaciones criminales transnacionales más peligrosas, responsable del tráfico de toneladas de cocaína, metanfetamina y heroína con fentanilo a Estados Unidos, así como de la violencia y la pérdida significativa de vidas en México.



A escala nacional su modelo corporativo le ha permitido extenderse a todo el territorio, sin embargo, un importante bastión que desde el inicio se les había resistido a los de Jalisco era la imponente capital del país, aunque las últimas evidencias parecen probar que eso ya cambió.



Según el periodista Héctor de Mauleón, en las últimas semanas gente del CJNG llegó al Centro Histórico y les exigieron pagos por derecho de piso a los comerciantes de las calles Manuel Doblado, Circunvalación y Peña y Peña.



Supuestamente, la cuota para negocios establecidos es de cinco mil pesos por cada metro linea, además de un ’derecho de piso’ de mil pesos a la semana y otra ’aportación’ de diez mil para que el grupo criminal impida que se coloquen puestos ambulantes delante de los establecimientos.



A esas calles llegaron también ’franeleros’ nuevos. Varios testigos dijeron haberlos visto trabajando en calles de la alcaldía Venustiano Carranza. Aparecieron de pronto en la zona y comenzaron a desplazar, con amenazas de muerte, a los que antes antes trabajaban ahí. ’Es como si estuvieran limpiando la zona’, denunciaron varios comerciantes. ’Esa gente llegó en coches, en camionetas. Llama la atención porque no se mueven como lo hacen los de la Unión: en motonetas. No ocultan, además, que traen armas largas’.



En la esquina de Manuel Doblado y Peña y Peña funcionan al menos dos cuarteles generales de la Unión de Tepito. ’Surgen muchas cosas ahí: muertes y ejecuciones’. Los comerciantes temen que con la llegada de ’la gente nueva’ venga ’una matadera’ y que al final el grupo más sanguinario y violento sea el que los extorsione.



No obstante, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó hace unos días que no ve al Cártel Jalisco Nueva Generación como una amenaza para la Ciudad de México.