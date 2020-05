Clama la alcaldesa a acapulqueños no salir de casa; ’el coronavirus está más cerca’, indica

En medio de dirigentes de diversas cooperativas pesqueras, de la laguna de Tres Palos, de Acapulco, donde arrancó el programa de Empleo Temporal para 5 mil familias, la alcaldesa Adela Román Ocampo, conmovida hasta las lágrimas, imploró que los porteños ya no salgan de sus casas, todas vez que la crisis por el coronavirus se ha agudizado y pasó de enterrar 10 muertos diarios al inicio, para incrementarse a 25 y 30 cadáveres al día.



Román Ocampo indicó que hay personas irresponsables que aún creen que el COVID-19 es un mito, ’quiero decirles que pese al temor personal y de todos mis colaboradores, estamos aquí frente a ustedes para traerles soluciones por la contingencia, pero también para darles un mensaje contundente: Si no nos cuidamos, nos morimos, como ocurre con varias personas en las diversas colonias por no acatar las medidas’, señaló.



Mencionó que los hospitales públicos han llegado al 100 por ciento de su capacidad y si alguien se enfermase este sábado o mañana domingo, no habría la manera de atenderse, por lo que reiteró el llamado a la población a encerrarse y proteger no sólo a los ancianos, sino a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del destino turístico.



Por su parte, los dirigentes pesqueros agradecieron la ayuda de la primera edil y dijeron que la consideran como una ’madre’, ’usted pese al virus que prevalece, viene sin miedo a traernos trabajo y el mensaje de cuidarnos como una comunidad de pesca que ha sobrevivido a la miseria, para darnos la oportunidad de servir y vivir dignamente con nuestros familiares’, expresaron.



Al evento acudieron el secretario general del Ayuntamiento, Ernesto Manzano Rodríguez; el vocero de Acapulco, Silvestre Arizmendi Torres; el secretario de Planeación, René Vargas Pineda, además de líderes pesqueros de El Arenal, Laguna del Quemado, San Pedro Las Playas, la Estación, San Andrés Playa Encantada, entre otras comunidades.