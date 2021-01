Clama personal de Salud reflexione sociedad y autoridades ante la gravedad del rebrote de la pandemia COVID19

Prensa Internet

Morelia, Mich.- Un grupo fusionado de trabajo en hospitales del Gobierno y de nosocomios particulares, lanzan advertencia firme al público en general

para crear conciencia que mientras unos mueren otros festejan al nativo estilo de la Era cuaternaria.



Según fuentes médicas, es probable que haya pagos a persona vacunada. En tanto, otras voces aseguran que aún no se explica cómo se traslada la vacuna, toda vez que requiere enfriamiento especial por donde ande. Además, subrayan que la mayoría de lamentables decesos su origen es causa de infartos, diabetes o alguna otra enfermedad, finalmente etiquetada de Coronavirus; y por cada deceso covid19 se paga 3 mil pesos.



Los miembros del gremio asistencial del Sector Salud, mediante un escrito se dicen preocupados por la saturación y falta de infraestructura y recursos en hospitales por el aumento de casos Covid19 -no hay espacios ni insumos en las áreas designadas para atender pacientes con Coronavirus-. "Estaremos haciendo una campaña de concientización. Y valorararemos medidas más extremas si la sociedad continúa sin acatar las medidas preventivas. ¿Qué pasaría si ante la inconsciencia de la gente y de las autoridades, ante esta situación todo el Personal de Salud entero decidiera abandonar los hospitales? ¿Quién te va a atender?



Advierten en el escrito: "Si a la población no le importa la vida de los Médicos y sus familias... ¿por qué el personal de Salud sí se tiene que sacrificar por la vida de la población INCONSCIENTE, INDISCIPLINADA, IRREFLEXIVA, IRRESPONSABLE, INSENSATA, IMPRUDENTE, ALOCADA, DESCUIDADA? ¿Por qué el personal Médico y trabajadores de la Salud, tienen que poner en riesgo su vida y la de sus familias por la tuya y la de los tuyos que se vieron afectadas por tu inaceptable y descarada irresponsabilidad e imprudencia?



¿Crees tú que la única vida que importa es la tuya y la de tu familia? ¡Estás muy equivocado, ciudadano inconsciente y asesino virtual! Hasta hoy han muerto valiosos servidores del Sector de la Salud, personas honorables y de bien, personas que dieron todo por mantener tu salud, gente valiosa para la sociedad, hermanos de profesión, personas que no debieron morir, personas que murieron por atenderte a ti. Murieron compañeros que se partieron el lomo y dieron mente y corazón para sacarte adelante .... ¿Crees que ésto fue justo? Y tú ahora te vas al Supermercado, al banco, a la calle para hacer fila y COMPRAR CERVEZA, VINOS, RON, AGUARDIENTE, elementos para hacer fiestas, jugar al fútbol o vóley, transitar y tomar movilidades, buscando contagiarse", enfatiza el grupo. Y agregó: "El personal del sector de la Salud está agotado física y mentalmente, sobre todo decepcionado por tu falta de empatía, gratitud, cultura y solidaridSALUD *Bastaría un solo día de ausentismo de todo nuestro personal* para que de verdad *valores* lo importante que es estar permanentemente listos para atenderte.



"Este mensaje es un grito de auxilio desesperado, en favor de mis colSALUD, que están en la primera línea en este campo de batalla*



Por ellos y por sus familias...ya basta!!! *YA BASTA!!!*



Tanto el proceder de la sociedad como el de las autoridades, lo siento como una burla para el personal de Salud ... ¡Qué tristeza de verdad!



Compañeros Médicos, Licenciados, enfermeras y el personal de Salud, apoyen a que se haga escuchar la voz del gremio de Salud, voz del pueblo también....



Es necesario crear conciencia en tales *PERSONAS QUE SON Y ACTÚAN IRRESPONSABLEMENTE* con su vida y con la de los demás", así concluyó el grupo asistencial del Sector Salud.