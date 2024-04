Claman que Nazario Gutiérrez sea presidente en Texcoco

Cómo uno de los más ovacionados ’el amigo del pueblo’ Nazario Gutiérrez Martínez recibió porras de ’presidente, presidente’ durante la visita de los candidatos a senadores y Diputación Federal de la Coalición morena, PT y PVEM en Texcoco.



El texcocano, Nazario Gutiérrez Martínez aspirante a la candidatura de morena a la presidencia municipal de Texcoco no pudo disimular su felicidad ante tal petición de la multitud en dónde recibió aplausos, porras y ovación durante varios minutos en cada presentación en el evento proselitista en la Alameda municipal de Texcoco.



Ante esté gesto el político texcocano solo se levantó y como alguna vez lo hizo Silverio Pérez, el gran torero texcocano, agradeció el gesto del público.



Los aplausos le llovían, los abrazos los recibía y los halagos de la multitud que los proclamaban ’presidente’ en reiteradas ocasiones, la primera en hacerlo fue la ex presidenta municipal de Texcoco Sandra Luz Falcón Venegas ’lo que el pueblo pida ’



Él se limitaba a dar palmaditas, saludos y estiraba el oído para escuchar peticiones que se mencionaba su nombre, ’Nazario,Nazario ’ en varias ocasiones.



Incluso, cuando la candidata al senado Mariela Gutiérrez, explicó la forma que deberían de cruzarse las boletas el 2 de junio, los asistentes gritaron otra vez el nombre del Nazario Gutiérrez.



Cabe destacar que aún no sé han dado a conocer el nombre del candidato de morena en Texcoco, pero si hoy fueran las elecciones el aún Diputado Local Nazario Gutiérrez Martínez sería uno con mas posibilidades de ganar la presidencia municipal de Texcoco.