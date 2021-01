PALACIO

Por Mario Díaz



Claro que no es lo mismo, pero……



-La cifra cambia, la barbarie e impunidad no

-Qué necesidad de defender lo indefendible

-Universal y Reforma ’los diarios más importantes’



ES muy probable que la óptica de la secretaria de Gobernación, OLGA SÁNCHEZ CORDERO, no sea la más objetiva al comparar la masacre de ciudadanos guatemaltecos en una zona rural del municipio de Camargo, Tamaulipas, con el asesinato de 72 migrantes ocurrido en 2010 en la comunidad tamaulipeca conocida como San Fernando.



En efecto, para efectos estadísticos no es lo mismo las recientes 19 víctimas en Camargo, comparado con los 72 centroamericanos masacrados en San Fernando en 2010 o los 49 seres humanos que fueron sacrificados en Cadereyta, Nuevo León, en 2012. Sin embargo, donde sí es lo mismo, de acuerdo a las respectivas indagatorias, el crimen organizado es el responsable de los tres hechos que dieron la vuelta al mundo.



La ministra del Interior, quien suple temporalmente al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR en las conferencias mañaneras en el Palacio Nacional, discrepó de la opinión vertida por el Alto Comisionado en México de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), GUILLERMO FERNÁNDEZ-MALDONADO.



El comisionado internacional lamentó la masacre de ciudadanos guatemaltecos que presuntamente pretendían internarse ilegalmente a los Estados Unidos, cuyos cuerpos fueron colocados en la cabina y caja de una camioneta a la que los sicarios le prendieron fuego.



La realidad es que los trágicos acontecimientos en San Fernando, Tamaulipas, en 2010; el asesinato múltiple en Cadereyta, Nuevo León, en 2012; y los calcinados en Camargo, Tamaulipas a inicios de la presente semana, son hechos concretos y reales que evidencian la inseguridad que se vive en México y la impunidad de los grupos delincuenciales.



Obviamente, es entendible la postura de la secretaria de Gobernación CORDERO SÁNCHEZ, aunque, en algunas ocasiones, resulta imposible defender lo indefendible. Simple y sencillamente para los gobiernos emanados del PRI del PAN y de Morena, el talón de Aquiles ha sido y es la inseguridad pública.



Respecto a los ciudadanos asesinados y sus cuerpos calcinados en la ciudad de Camargo en el norte tamaulipeco, ha trascendido que el grupo decidió emigrar a la Unión Americana el 12 de enero, y que la persona que los ’enganchó’ se comunicó con los familiares de cinco de ellos, el día 23, indicándoles que habían sufrido ’un accidente’ y que todos estaba muertos.



Mientras el vicepresidente de Guatemala, GUILLERMO REYES, condenaba los trágicos hechos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país centroamericano apoyaba a los familiares de los deudos en los trámites de identificación y traslado.



Lo que también es considerado como un yerro de la suplente de LÓPEZ OBRADOR en las mañaneras, es haber preguntado durante la conferencia matutina del miércoles por los representantes de los ’los diarios más importantes’, El Universal y El Reforma. Tal vez en un lapsus involuntario la ministra OLGA CORDERO SÁNCHEZ olvidó que ambos medios de comunicación son ’clientes’ del Jefe de la Nación por sus líneas editoriales que no son de su agrado.



Con relación al tema, ISABEL ARVIDE, periodista y designada Cónsul de México en Estambul, Turquía, criticó la postura de la Secretaria de Gobernación y expresó que ’no le encuentro sentido si escuchamos todas las rutinarias expresiones del presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR’.

¿Cómo la ve?



DESDE EL BALCÓN:

I.-La constancia, perseverancia, profesionalismo y honestidad le han permitido celebrar al licenciado ALEJANDRO RUIZ ROBLES el 12avo aniversario de haber sido habilitado por la Secretaría de Economía como Corredor Público No. 22 de la ciudad de México.



Doce años se dicen fácil, pero es un tiempo bastante considerable en mantener el objetivo.



II.-En Tamaulipas, mientras el PRIAN establece estrategias y prepara sus baterías para la batalla electoral concurrente, tal parece que Morena y sus aliados no logran ponerse de acuerdo y se confían en la segunda ola lopezobradorista que, por supuesto, no liberará la misma energía que la primera.



Y hasta la próxima.

[email protected]