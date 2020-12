Clases presenciales, ¿sí o no?

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, anuncio que ’si las condiciones lo permiten’, las escuelas en esa entidad regresarán paulatinamente a las clases presenciales a partir del próximo 25 de enero, pero esa medida será voluntaria y los padres de familia podrán decidir si envían a sus hijos o no, por lo que continuará vigente el esquema de clases a distancia.

Detalló que las condiciones para la presencialidad se determinarán según la situación regional de salud, por habrá un diagnóstico por municipios y la definición sobre las condiciones para regresar será presentado el 11 de enero; dijo que en los municipios de riesgo podrán asistir el 100% de los alumnos cuatro días por semana, mientras en los de alto riesgo sólo se permitirá la presencia del 50% de alumnos al mismo tiempo, con una frecuencia de asistencia de dos días por semana para atender a todos.

¿Cuáles son las condiciones epidemiológicas en Jalisco? Hasta el miércoles estaba en semáforo naranja en el séptimo sitio de contagios con 42 mil 178 casos, debajo de la Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato, Sonora y Coahuila y por encima de Puebla, Veracruz y Tabasco. En el caso de fallecimientos se ubicaba en el quinto lugar con cuatro mil 845 muertes, debajo de la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Puebla, por arriba de Nuevo León, California, Guanajuato, Sinaloa, Chihuahua y Sonora.

Es decir que sus actuales condiciones no son las mejores para la reapertura de los planteles escolares, aunque la confianza del gobernador Alfaro posiblemente radica en la aplicación de alguna vacuna, sin al momento existir la certeza de que eso suceda.

En contraste la Universidad Nacional Autónoma de México informó que extenderá la suspensión de sus actividades académicas presenciales hasta finales de marzo de 2021, con el propósito de evitar la propagación del covid-19 entre la comunidad universitaria.

Precisó que esta medida se aplicará también a las reuniones académicas, de difusión y culturales como cursos, conferencias, congresos, seminarios, mesas redondas y talleres así como viajes al extranjero para actividades académicas e intercambios.

Sin duda la postura del gobernador jalisciense ha levantado polémica y a pesar de las presuntas buenas intenciones, considero que en enero aún no existirán las mejores condiciones para el regreso presencial a clases, por lo que la mejor prueba es la decisión de la UNAM de no abrir sus instalaciones hasta fines del tercer mes del próximo año, a menos de que algo extraordinario suceda y se alteren esos planes.