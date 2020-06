Claudia Sheinbaum defendió el plan de transición al semáforo naranja; no es una ocurrencia, ni una medida que esté fuera de las políticas

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en videoconferencia de prensa, defendió el plan de transición al semáforo naranja, al asegurar que "no es una ocurrencia, ni una medida que esté fuera de los programas y las políticas" que se han implementado, junto con el gobierno federal.



La Mandataria capitalina reiteró que la ciudad continuará en semáforo rojo la próxima semana, por lo que el viernes 19 de junio se evaluará si se continúa con la reapertura de actividades económicas o se suspende.



"El semáforo naranja es muy restrictivo, estamos en un proceso de transición con este programa, y el viernes vamos a evaluar si seguimos adelante o si posponemos la reapertura de actividades una semana más, con apoyo de la ciudadanía.



Afirmó, estamos convencidos que si el programa se hace bien y da resultados pueden seguirse disminuyendo los contagios mientras que se reabren algunas actividades



No estamos abriendo todo y hay que seguirnos cuidando", dijo.



Sheinbaum Pardo, destacó que la Ciudad de México es el único estado que tiene este programa, por lo que se lo presentó a sus homólogos de otras entidades para que también lo implementen.



Además de que se creó un grupo técnico para dar seguimiento a este programa, "para ver su nivel de éxito o si hay algo que modificar".



Ayer, la jefa de Gobierno anunció que el lunes 15 de junio comenzará la transición hacia el semáforo naranja, con la reanudación paulatina de algunas actividades económicas, la suspensión del programa Hoy No Circula extendido y la reapertura de estaciones cerradas del Metro y Metrobús.