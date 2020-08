Claudia Sheinbaum en prevención decidió aislarse unos días, aplicarse el protocolo de la prueba por covid-19

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 10, AGOSTO, 2020, 13:38 hrs.

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno, informó que luego de que su secretario de Gobierno, José Alfonso Suárez del Real, diera positivo a la prueba de COVID-19 y al haber tenido contacto con él en los últimos días, decidió aplicar el protocolo para la Ciudad de México por el virus SARS-CoV-2 que es quedarse en casa hasta que se aplique la prueba y se obtenga el resultado.



Suárez del Real dio a conocer a través de su cuenta de Twitter que resultó positivo, aunque es asintomático.



En tanto, Sheinbaum aseguró estar bien hasta el momento sin síntomas relacionados con COVID-19.



"Estoy en perfectísimas condiciones. José Alfonso también está muy bien, hasta el momento es asintomático, pero como dice el protocolo, nos vamos a quedar en casa para no contagiar a nadie, me aplicaré la prueba, de acuerdo con lo que me dijo la secretaria de Salud el jueves y, a partir de ahí, si todo sale bien, sin problema, pues ya regresaremos a la oficina", dijo Sheinbaum en conferencia de prensa remota.



También, comentó que Suárez del Real está bajo vigilancia, ya que "afortunadamente su carga viral es baja y se encuentra en buenas condiciones trabajando desde su casa; el equipo de gobierno con quien estuvo en contacto está trabajando desde su casa, por lo menos cinco días para evitar contagiar a otras personas".



"Estuve con él el domingo en la mañana, en un promedio de cinco días podría manifestar algún síntoma y el jueves me realizaré la prueba, en caso de ser negativa regresaré a la oficina.



Si le pedimos a la población que hay que aislarse si ha estado en contacto con algún contagiado, entonces hay que hacerlo", agregó.



José Alfonso Suárez del Real fue nombrado como nuevo titular de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México el 26 de julio, tras la salida de Rosa Icela Rodríguez.



"Nuestro secretario de Cultura, José Alfonso Suárez del Real, deja la Secretaría de Cultura y entra como secretario de Gobierno de la Ciudad de México; José Alfonso es un compañero también de primera", dijo Sheinbaum tras la designación de Suárez del Real.