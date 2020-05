Claudia Sheinbaum minimiza violencia contra mujeres

*A nivel nacional, la CDMX ocupa el primer lugar en llamadas por violencia familiar hacia las mujeres; Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, alcaldías con mayores registros.





Minimizar la violencia de género es un error que obedece a una visión equivocada de la realidad y en nada ayuda a reducir las agresiones contra las mujeres que durante la pandemia se han incrementado, afirmó Andrés Atayde Rubiolo, Presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México.



’Le recordamos a la Jefa de Gobierno que la pandemia no es un pretexto para que olvide la violencia contra las mujeres. No es cierto que las llamadas por violencia familiar han disminuido, el Gobierno de la Ciudad vuelve a mentir, porque de enero a marzo las llamadas al 911 se han cuadriplicado, pasaron de 194 a 812, sus propios datos así lo confirman’, afirmó.



El líder panista destacó que de acuerdo con datos de la Línea Mujeres de Locatel de la Ciudad de México, en marzo pasado se recibieron 812 llamadas por violencia de género, es decir, cuatro veces más que el promedio mensual de los últimos años ya que en 2017, se registraron 149 llamadas; en 2018, fueron 208 y el año pasado fueron 210.



’Es claro que la violencia doméstica se ha incrementado a causa del confinamiento por el Covid 19. Sólo así se puede entender el aumento de las llamadas al 911. Pero lo que no se entiende es la nula reacción del gobierno’, insistió Atayde.



Recordó que en abril pasado, el Gobierno local afirmó con cifras de la Fiscalía General de Justicia capitalina que en las últimas cuatro semanas las llamadas disminuyeron de 405 a 328, pero ’si esto fuera cierto ¿por qué implementaron el programa ’No estás Sola’? No hay congruencia, sus dichos contradicen sus acciones’, cuestionó.



A nivel nacional, datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reflejan que, de enero a marzo de 2020, la Ciudad de México ocupa el primer lugar en llamadas de emergencia por violencia familiar con 22 mil 21 casos de un total de 170 mil 214, lo que equivale a un 12.93 por ciento.



Agregó que, en el caso de la Ciudad de México, los datos oficiales reflejan que las Alcaldías con más violencia de género en el primer trimestre del año y en particular en marzo, fueron Iztapalapa con 110 llamadas el mes pasado, seguida de Gustavo A. Madero, con 71 llamadas; Cuauhtémoc con 54; y Tlalpan, con 46 cada una. Todas gobernadas por Morena.



Ante este panorama, el líder de Acción Nacional en la capital propuso crear un análisis geoestadístico de las colonias, horas y contexto en donde las mujeres se encuentran en mayor riesgo; implementar una campaña masiva de impacto sobre la violencia de género y sus consecuencias; considerar los servicios de respuesta y protección a mujeres como actividades esenciales y simplificar la denuncia en los ministerios públicos a través de internet.



’Es imperativo tener un análisis geoestadístico de la violencia contra las mujeres para actuar con precisión en las colonias en donde existe el mayor riesgo. Ahí es donde se debe intensificar una campaña contra este delito y establecer ministerios públicos físicos o electrónicos para facilitar la denuncia, además de simplificar este procedimiento para que sea más rápido y eficaz’, puntualizó.