Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez Edoméx arrancan distribución de más de 2 millones de medicamentos

TOLUCA, Estado de México.- Para garantizar el derecho a la salud de la población, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez dio el banderazo de salida a 35 unidades que distribuirán más de dos millones de medicamentos e insumos médicos en mil 44 unidades de primer nivel del IMSS-Bienestar, presentes en los 125 municipios mexiquenses.



’Algo que me parece muy importante es que no solamente se visita una vez, sino que va a haber un seguimiento, hace tiempo comentábamos que Estado de México tiene un excelente personal médico, mis respetos’, afirmó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez a la Presidenta Claudia Sheinbaum durante el arranque nacional.



Enlazada a la conferencia la Mañanera del Pueblo, de la Presidenta en Palacio Nacional, la Mandataria estatal explicó que las Rutas de la Salud tienen como objetivo asegurar el abasto mensual de uno a cuatro kits en cada centro de salud, de acuerdo con sus necesidades, para que el personal médico cuente con lo necesario y brinde un servicio digno a los pacientes. Cada uno de estos kits contiene 147 tipos de medicamentos.



Los centros de salud de primer nivel, que serán beneficiados con este abasto, atienden de manera cotidiana los padecimientos más comunes entre la población como infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas, diabetes mellitus e hipertensión arterial. También ofrecen consultas de niñez sana, de mujeres embarazadas y atención a heridas leves, lo que convierte a este esquema en un pilar para la atención médica primaria en la entidad.



’Los mexiquenses muy contentos y muy agradecidos por participar en este banderazo de salida de Las Rutas de Salud, en donde informo que van a participar 35 vehículos, que recorrerán los 125 municipios del Estado de México", expresó Gómez Álvarez.



La Gobernadora subrayó la importancia del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y reconoció al personal del IMSS-Bienestar por hacer posible esta estrategia, resultado de escuchar y atender directamente las necesidades del pueblo.



En el evento estuvieron presentes Macarena Montoya Olvera, Secretaria de Salud estatal; Carlos Ulloa Pérez, Director General de Laboratorios Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V. (Birmex); y Guadalupe Guerrero Avendaño, Coordinadora Estatal de los Servicios de Salud IMSS-Bienestar.