Clausura 2020 se cancelaría ante falta de condiciones para reanudarlo

Luego de una reunión del presidente de la Liga Mx Enrique Bonilla con otros directivos del futbol mexicano, en las próximas horas se confirmaría la cancelación del torneo Clausura 2020 al no haber las condiciones necesarias para reanudarlo.



La complejidad de la situación del coronavirus en México, además de otros factores como el reacomodamiento del calendario son algunos de los obstáculos que impiden que el certamen se realice.

Una de las medidas más importantes que se tomarían es que no habrá campeón, tema que se manejó en las últimas semanas y que de acuerdo a otras ligas que han tomado una determinación similar y que si han nombrado monarcas, le hubiera tocado al Cruz Azul por ser líder general hasta la jornada 10 con 22 puntos.



Esta sería la primera vez en la historia que un torneo se declararía nulo.



Hasta hace unos días, Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, tenía claro que el Clausura 2020 se reanudaba sí o sí. Tiene desde hace semanas cinco calendarios posibles para concluir el torneo, sin embargo, la situación sanitaria del país no ayuda en mucho y cada vez se acorta más el tiempo.



Es por ello que algunos directivos de la Liga MX se han manifestado en contra de que se reanude el torneo, quieren enfocarse en al Apertura 2020 y olvidar este semestre. Tal es el caso de Pachuca, León, Atlas, Santos Laguna, Querétaro, Tijuana, América, Morelia y Puebla.



El argumento que manejan además de que no hay garantías sanitarias en este momento que permita pensar en un regreso a corto plazo, es que habrá poco tiempo para prepararse en caso de que se encuentre una alternativa, y que al final, deberán programar fechas dobles que saturarán a los equipos, y eso podría derivar en lesiones.



La insistencia ha sido mucha, a tal grado de que el tema no se definirá en un solo día, sino que podría llevarse toda la semana. Aunque la decisión definitiva se tomará conforme a lo que le digan a la Liga las autoridades de salud, ellos dictarán si es que hay una posibilidad para regresar o de plano se concentran en el calendario del Apertura.