Clausura Gobierno Municipal de Acapulco bar ’La Malquerida’ por desacatar medidas sanitarias

Por no acatar las medidas sanitarias establecidas para frenar contagios del virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, autoridades del Gobierno de Acapulco clausuraron un bar ubicado en la Costera Miguel Alemán y dispersaron a más de 500 personas que abarrotaron establecimientos para celebrar las fiestas patrias.



En un operativo efectuado por la Coordinación de Protección Civil y por Reglamentos y Espectáculos durante la noche del 15 y madrugada del 16 de septiembre, se recorrieron bares, centros nocturnos y restaurantes, para supervisar el cumplimiento del protocolo sanitario establecido por el Ayuntamiento.



El recorrido de las autoridades municipales, auxiliados por la Policía Municipal, fue encabezado por el titular de la coordinación de Protección Civil, Cuauhtémoc Gayosso Pérez, e inició en el bar La Hamaca, seguido de La Poderosa y La Norteña, donde se encontró que cumplían con las medidas de sana diatancia y el aforo permitido.



Al continuar las acciones se procedió a colocar los sellos de clausura en el establecimiento ’La Malquerida’, por no respetar el reglamento sanitario al registrar un aforo de 365 personas que ocupaban 80 mesas, sobrepasando su capacidad.



Los bares The Doors, Mi Santa, Roma, Britania, Republik, Valentina y Circus, fueron inspeccionados y se constató que cumplían con la norma al contar con espacio abierto y cuatro mesas por establecimiento; mientras que unos metros más adelante, el establecimiento Cold Apple fue cerrado debido a la falta de licencia de funcionamiento.