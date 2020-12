Clausura Procuraduría Ambiental tres minas en Calimaya

• Operan minas sin Dictamen Único de Factibilidad.



Calimaya, Estado de México, .- Como parte de las acciones para garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental, personal de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México (Propaem), clausuró tres minas en donde se extraían materiales pétreos como arena y grava, ubicadas en el municipio de Calimaya, Estado de México.



En un operativo coordinado con elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), personal de la Propaem inspeccionó las instalaciones ubicadas en las localidades de San Lorenzo Cuauhtenco y San Andrés Ocotlán, de la citada demarcación municipal.



Durante la diligencia, los representantes de dichos sitios no exhibieron sus autorizaciones en materia ambiental, como es su Dictamen Único de Factibilidad (DUF).



Dicho dictamen contiene la autorización en materia de impacto ambiental, sin la cual los giros mencionados no deben operar, por lo que la autoridad medioambiental, una vez transcurridos los términos señalados por la ley, y al no acreditar las autorizaciones correspondientes, determinó suspender la operación de extracción y procesamiento de materiales, mediante la colocación de cinta restrictiva y sellos de clausura de actividades.



De acuerdo con el Artículo 2.270 del Código Para la Biodiversidad del Estado de México, este tipo de incumplimiento a la normatividad ambiental es sancionado desde mil 250 UMAS, equivalente a 108 mil 600 pesos, hasta 55 mil UMAS, equivalente a 4 millones, 778 mil 400 pesos.



Con estas acciones, el Gobierno de la entidad, a través de la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, trabaja para garantizar el beneficio de todas y todos los mexiquenses a vivir en un ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, mediante la procuración, vigilancia y difusión del cumplimiento a la normatividad ambiental aplicable al Estado de México.



Para cualquier denuncia o seguimiento sobre este tema, la Propaem cuenta con el correo electrónico [email protected] y los números telefónicos 55-5366-8253, y terminación 54.