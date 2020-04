Clausuran 11 negocios en Acapulco por no acatar medidas sanitarias

La dirección de Reglamentos y Espectáculos de Acapulco mantiene operativos para vigilar, notificar y clausurar establecimientos que no acaten las recomendaciones implementadas por los tres órdenes de gobierno, con el objetivo de disminuir la curva de contagios en el puerto de COVID-19.



El director de la dependencia, Julián Nicio López, indicó que se ha notificado a tiendas departamentales, zapaterías, establecimientos de ropa y regalos, entre otras que no son esenciales durante la contingencia sanitaria, para que bajen cortinas temporalmente y con ello prevenir posibles contagios entre su personal y clientes.



El funcionario municipal apuntó que, hasta este sábado 18 de abril, la dirección de Reglamentos y Espectáculos municipal ha girado 850 notificaciones y se han clausurado 11 establecimientos de diversos giros, como misceláneas, bares y gimnasios, por no acatar las recomendaciones.



Nicio López señaló que con estas acciones se cumple con las indicaciones de la presidenta municipal, Adela Román Ocampo, como parte de la estrategia de prevención, ante la inminente aplicación de la tercera fase de la contingencia de salud.



En estos operativos la dirección de Reglamentos y Espectáculos municipal ha trabajado de manera estrecha con integrantes del Grupo de Coordinación para la Construcción de la Paz, en cumplimiento a las instrucciones de la alcaldesa Adela Román Ocampo.



Para hacer valer las instrucciones establecidas por los tres órdenes de gobierno, el funcionario reiteró el llamado a la población de mantenerse en casa, así como también denunciar al número telefónico 4-83-73-86 sobre centros nocturnos, bares o gimnasios abiertos durante la contingencia.