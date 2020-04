Clausuran Bodega Aurrerá de Tepeji del Río por no cumplír medidas preventivas contra COVID-19.



Juan Ricardo Montoya



Por hacer caso omiso a las medidas sanitarias preventivas para evitar la propagación del Covid 19 ordenadas tanto por el gobierno federal como estatal, inspectores de la Dirección de Reglamentos, Sanidad Municipal, Protección Civil y Seguridad Pública colocaron sellos de clausura en la sucursal de "Bodega Aurrerá" ubicada en la cabecera municipal.

Según las autoridades municipales al momento de hacer la inspección en la tienda se encontró que fuera del horario establecido por el Gobierno del Estado en el marco del programa Escudo contra el Covid 19 había adultos mayores, algunos realizando compras y otros laborando.



También se encontró que las áreas de productos no esenciales no se encontraban acordonadas como le fue notificado a la gerencia de la empresa en el transcurso de la semana.



Ante esto, los inspectores colocaron sellos de clausura en la tienda de autoservicio.



El gobierno municipal dio a conocer que en el operativo sorpresa se supervisaron la tienda Mega Soriana, Coppel y Elektra - Banco Azteca en las cuales se cumplieron con todas las medidas de prevención y el acordonamiento de productos no esenciales, en el caso de las dos últimos solo ofrecen servicios financieros a través de sus bancos.