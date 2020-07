Clausuran Centro Médico Jurica por salvar vidas usando Dióxido de Cloro

Este viernes, se dio a conocer que la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios en Querétaro, impuso una suspensión de trabajos o servicios en el área de atención de COVID-19 al Centro Médico Jurica (CMJ).



El Centro Médico Jurica ha dado a conocer a través de diversos medios que utiliza la sustancia de dióxido de cloro para atender a pacientes con COVID-19, asegurando una recuperación de enfermeros en menos de 24 horas.



Precisamente este jueves, la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro argumentó que dicho proceso médico no cuenta con un sustento científico y que el uso del dióxido de cloro puede ser nocivo para la salud.



De esta manera, se observa en las instalaciones del Centro Médico Jurica sellos de suspensión y clausura, avalado por la SESEQ.



Secretaria de salud miente al decir que no se cuenta con sustento científico, ya que existen las patentes que avalan los beneficios del uso del de Dióxido de Cloro.



