Clausuran el gobernador Astudillo y Esteban Moctezuma el ciclo escolar 2019-2020

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el secretario de Educación Pública federal, Esteban Moctezuma Barragán, encabezaron de manera virtual la clausura de cursos del ciclo escolar 2019-2020, que debido a la pandemia por COVID-19, las clases presenciales fueron suspendidas.



El Ejecutivo guerrerense expresó su felicitación a las maestras y maestros guerrerenses por el gran esfuerzo histórico que pusieron para que no se perdiera el ciclo escolar ante una situación por la que Guerrero no había pasado antes.



Felicitó a quienes hoy concluyeron el ciclo escolar, en estos momentos en los que la educación se transformó, pero que se tuvieron que adaptar frente a una situación que impone nuevos retos.



’Sin duda la tecnología va a seguir siendo un factor muy importante que nos va a ayudar mucho para mantener la ruta en el sistema educativo nacional y en el mundo la tecnología el internet’, apuntó.



En ese sentido, el gobernador señaló que será importante que el servicio de internet llegue a comunidades y lugares más alejados de esta entidad suriana.



Reconoció que esta herramienta tecnológica sin duda será un gran apoyo para hacerle frente a circunstancias tan complejas como la pandemia que se vive a causa del COVID-19.



’Expreso mi reconocimiento a todos los niños y las niñas que hoy concluyen el ciclo escolar, estoy muy agradecido señor secretario de Educación por todo su respaldo, su amistad y su consideración para el estado de Guerrero’, Agregó Astudillo Flores.



En esta clausura virtual también participó el secretario de Educación Guerrero, Arturo Salgado Urióstegui, quien informó que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se detuvo y se continuó con la estrategia aprende en casa a través del Canal 11 y de RTG.



Agregó que 196 mil 812 alumnos recibirán su certificado de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria), un cinco por ciento más que el ciclo anterior.