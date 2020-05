Clausuran taquería en Los Mochis por no cumplir recomendaciones sanitarias durante la contingencia por el Covid-19.

Los Mochis, Ahome, Sinaloa, 1 de Mayo del 2020.- La taquería "Échale Ganas" de Los Mochis, ubicada por calle Zaragoza entre Cuauhtémoc y Marcial Ordóñez, a unos metros del Mercado 30, fue clausurada por inspectores de la Dirección de Inspección y Normatividad y de Protección Civil del Ayuntamiento de Ahome, por el incumplimiento de las medidas sanitarias durante la contingencia por el Covid-19.



La medida fue ejecutada por el Director de Inspección y Normatividad Arturo Mendivil, con el apoyo del Coordinador Operativo de Protección Civil, Carlos Enríquez, quienes se apersonaron en el establecimiento para hacer el llamado de atención a los empleados y propietarios de la taquería, de que no vendieran alimentos en el local y mucho menos disponer de mesas y sillas aglomerando comensales, sino que lo hicieran en la modalidad solo para llevar, como lo deben estar haciendo todos los establecimientos de alimentos.



Ante la negativa, los inspectores procedieron a desalojar a las personas del local, bajar las cortinas y colocar los sellos de clausurado.



Los funcionarios explicaron que esta medida se estará repitiendo con quienes no respeten las normas dictadas para operar durante la contingencia sanitaria, y que además del cierre del establecimiento se harán acreedores a sanciones administrativas incluyendo multa.



Arturo Mendivil y Carlos Enríquez, dijeron que la instrucción del alcalde Billy Chapman es muy clara para proceder con clausura de todo aquel establecimiento que no cumpla con las disposiciones sanitarias, por lo que este caso es el ejemplo de que el operativo continuará de manera permanente y serán cerrados los que no atiendas las recomendaciones.



También aprovecharon para citar la lamentable situación que se dio durante el Día del Niño, cuando familias enteras se conglomeraron en pastelerías y tiendas de alimentos para niños como pizzas, por lo que hicieron un llamado a los clientes y a los propietarios de los locales comerciales, que no abusen ya que podrían hacerse a acreedores a sanciones como la que ocurrió con la taquería Échale Ganas, clausurada este viernes por no atender la normatividad.