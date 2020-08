Clausuran tercera edición del Festival Word Fest 3.0 con charla de literatura digital

Invitan a disfrutar de la escritura sin pensar si ésta es creación de una máquina o de un ser humano.



Toluca, Estado de México, 16 de agosto de 2020. Después de una semana de ofrecer al público contenidos interesantes y específicos para todas las edades, además de generar conciencia sobre la importancia y responsabilidad del uso de la tecnología, culminó el Word Fest 3.0 con una charla protagonizada por poetas.



Eugenio Tiselli, poeta digital, Leonardo Flores, Presidente de Electronic Literature Organization, y Mohsen Emadi, poeta y programador, fueron quienes ofrecieron una tarde reflexiva que impulsó la creatividad de literatura digital con la finalidad estética propia de cada género, pero que llega a su receptor a partir de las posibilidades tecnológicas abiertas.



En esta ocasión, los panelistas, que cuentan con una importante carrera en las letras y literatura, además de ejercer en el ambiente digital, hablaron sobre la situación de la literatura en las redes sociales en la actualidad y cómo se ha convertido en un fenómeno que está siempre en proceso de transformación, con la aparición de nuevos géneros y por la evolución técnica de internet.



’Las máquinas nos cambian, estamos entrelazados, entre-conectados, en el futuro de la escritura para los espacios digitales, habrá un despertar sobre estas máquinas’, detalló Leonardo Flores.



También invitó a reflexionar y pensar, cuando uno se encuentre con una obra nueva, en cuál es el interés de esta obra y también exhortó a jugar y explorar el vocabulario y conceptos nuevos de la escritura.



Por su parte, Eugenio Tisselli abundó en que ’estas formas de escritura aprovechan las capacidades específicas de la computadora, como imagen, interactividad, video, y son las que guían la conversación, van por los canales que la tecnología electrónica permite.



’Esta escritura está empezando a tener influencia sobre la tradicional, se puede pensar que, con estos generadores artificiales de texto, podremos tener más libros escritos por una inteligencia no humana, por una máquina’, afirmó.



Finalmente Tisselli concluyó su participación con la idea de que enfrentarnos a estas máquinas que producen lenguaje ayuda a entender que no sólo los humanos escriben, sino que hay otros seres que escriben y nos abren la mente sobre la escritura.



’Esta experiencia nos abre este camino hacia el futuro y tenemos que tener humildad y no ser soberbios. Los lenguajes son bienes comunes’, apuntó.



Por su parte, Mohsen Emadi compartió que, en este contexto digital, la oralidad y la escritura se conjuntan. La subjetividad de la máquina y una subjetividad del autor hacen una subjetividad reunida, donde la escritura de por sí ya tiene un código que se abre hacia otros horizontes.



Aunque estas nuevas formas de literatura rompen con lo tradicional, son un medio donde las nuevas tecnologías son un arma intelectual y creativa, además de que, mediante un hipervínculo, permite a las y los autores de los libros citar otros o relacionarlo con imágenes, videos o cualquier tipo de información.